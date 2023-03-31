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Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı

Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.

31 Mart 2023 Cuma 10:52
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Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı
Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Türk lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların etkinliğinin sağlanması, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, döviz kurunda yaşanan istikrarın sürdürülerek finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Düzenlemeyle kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.

Daha önce Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KurkorumalımevduathesabıTürklirasıFaizüstsınırı
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