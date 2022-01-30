Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,983.18
ALTIN
779.43
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal...
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...

'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 'Korumalı Türk Lirası Mevduatıyla Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' sloganıyla kamu spotu hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2022 Pazar 11:37
'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni yatırım enstrümanlarını tanıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kamu spotu, vatandaşların altın ve kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarına geçişiyle birlikte ülkede yatırım, istihdam ve üretim fırsatlarının artacağına dikkat çekiyor. Geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası olan kamu spotu, toplumun her kesiminden insanı, tasarruflarını değerlendirmesi için korumalı Türk Lirası mevduat hesabına katılmaya davet ediyor. 'Korumalı Türk Lirası Mevduatı'na geçen vatandaşların kazançlı çıkacağına dikkat çekilen kamu spotunda 'Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' vurgusu yapılıyor.

'KIYMET VERİYORUZ'

Kamu spotunda şu ifadeler yer alıyor: "Kıymet veriyoruz. Gece-gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere, kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz. Biz el üstünde tuttuğumuz Türk Lira'mıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun, seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, sen kazan ki Türkiye kazansın!"

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca,  yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirası'na değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın!" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanlığıİletişim BaşkanlığıTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıKurKorumaMevduatTLKur Korumalı Türk Lirası Mevduatı Kamu Spotu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
TESK Başkanı Palandöken'den 'elektrik tarifesi' açıklaması
TESK Başkanı Palandöken'den 'elektrik tarifesi' açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans