Küresel piyasalar Avrupa'nın enflasyon verilerine odaklandı

İstanbul

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftayı pozitif kapatırken, gelecek hafta için Avrupa'da enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta boyunca Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ülkede açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlatsa da haftanın son işlem gününde Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar piyasalarda oynaklığı artırdı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretleri oluşturdu. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazdaki yükseliş hızının yüzde 2,7'ye inerek beklentilerin oldukça altında kalması risk iştahını artırdı.

Dün Fed üyelerinin, açıklamalarında, Banka'nın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini vurgulamaları varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaya sebep olurken, para piyasalarında Banka'nın önümüzdeki toplantıda yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan Fed tutanakları, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasının değerlendirildiği ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen haftayı yaklaşık 11,5 baz puan yükselişle yüzde 3,52'den tamamladı.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan dolar endeksi, dün 100,8 ile yaklaşık son bir yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından haftayı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 101,6'dan kapattı.

Hafta içinde 2.048,7 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, dün gelen sert satışların etkisiyle haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2.004,2 dolardan tamamladı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı ise 10 ay sonra yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yüzde 1,7 artışla haftayı 86,1 dolardan tamamlayarak yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıdı.

New York borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi

ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta pazartesi günü Fed'in "Bej Kitap" raporunun yanı sıra cuma günü açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Fed'in yakın zamanda faiz artırımlarını sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, piyasaların tekrar yön arayışına girebileceğini söyledi.

ABD'de JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karının bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen bu yılın ilk çeyreğinde arttığını belirten analistler, geçen ay ABD'de iki orta ölçekli bankanın iflasının potansiyel resesyon endişelerine yol açmasına karşın ülkedeki büyük bankaların dirençli kazançlarının sektörde daha fazla stres olacağı endişelerini hafiflettiğini bildirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye revize edildiğini duyurdu.

Bu hafta açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Perakende satışlar martta yıllık bazda yüzde 2,94 artışla tahminlerin altında kalırken, aynı dönemde sanayi üretimi yıllık yüzde 0,53 yükselişle beklentileri aştı.

Martta kapasite kullanım oranı yüzde 79,8 oldu. Michigan Üniversitesi güven endeksi de nisanda 63,5 ile öngörülerin üzerinde açıklandı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında S&P 500 yüzde 0,8, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

17 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi günü New York Fed imalat endeksi, salı günü inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba günü Fed'in "Bej Kitap" raporu, perşembe günü Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mevcut ev satışları ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü de öncü PMI verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler enflasyon verilerine çevrildi

Avrupa ülkelerinde enflasyonun farklı hızlarda da olsa gerilemesi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "ultra şahin" adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi risk iştahını desteklerken, gelecek hafta çarşamba günü Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin eylüle kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki öngörüler güçlenirken, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceği tahmin ediliyor.

Hafta içinde açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar yıllık yüzde 3 azalışla öngörülerden daha az gerilerken, sanayi üretiminin yıllık yüzde 2 artışla beklentileri aşması ekonomik aktivenin güçlü kaldığına işaret etti.

İngiliz ekonomisi, şubatta grevlerin ekonomik faaliyetlere etkisiyle büyüme göstermezken, ülkede sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,2 azalışla tahminlerin altında kaldı. Almanya'da ise TÜFE'deki artış martta yıllık yüzde 7,4 ve aylık yüzde 0,8 ile beklentilerle paralel gerçekleşti.

Öte yandan, avro/dolar paritesi dün 1,1077 seviyesine çıkarak son bir yılın zirvesini test etti. Parite, haftayı yüzde 0,8 artışla 1,0990'dan tamamlarken, yükseliş eğilimini de üst üste yedinci haftaya taşıdı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,3 artarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 değer kazandı.

Gelecek hafta salı günü İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW endeksleri, çarşamba günü İngiltere ve Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ÜFE, perşembe günü Almanya'da ÜFE, Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ekonomik güven endeksi, cuma günü İngiltere'de perakende satışlar ve Avrupa genelinde öncü PMI verileri takip edilecek.

Japon piyasalarında Warren Buffet etkisi

Asya borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıkarken, faiz kararlarını açıklayan bölge ülkelerinin merkez bankaları faizi sabit tutu.

Hafta içinde Singapur Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, bankadan yapılan açıklamada daha fazla sıkılaştırmanın ekonomik aktiviteye zarar verebileceği belirtildi. Güney Kore Merkez Bankası da politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, Başkan Yi Gang ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüştükleri duyurulurken, ülkede açıklanan verilere göre, ihracat martta yıllık yüzde 14,8 artış, ithalat ise yüzde 1,4 azalış kaydetti. Böylece martta dış ticaret fazlası 88,2 milyar dolar oldu.

Çin'de TÜFE martta yıllık yüzde 0,7 artarken, ÜFE yüzde 2,5 geriledi. Analistler, özellikle ÜFE'deki gerilemenin küresel talepte azalmaya işaret ettiğini ve Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Geçen hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanlığı görevine atanan Kazuo Ueda, ilk uluslararası toplantısında, küresel durgunluk yaşanacağını öngörmediklerini ifade ederek, Japonya'da ücret artışlarının devam edebileceğini bildirdi.

Japonya'da ÜFE'deki artış martta yüzde 7,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı, çekirdek makine siparişleri ise yıllık yüzde 9,8 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmeler ve ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasının da etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,54 değer kazandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 artışla temmuzdan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,26 yükselişle hazirandan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,53 primle haftayı tamamladı.

17 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü Çin ekonomisinde büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar, çarşamba günü Japonya'da kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, perşembe günü Japonya'da dış ticaret açığı verileri takip edilecek.

Bayram öncesinde yurt içinde yoğun veri gündemi takip edilecek

Yurt içinde ise geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 3,42 yükselişle 5.092,88 puandan kapanırken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Hafta içinde, TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 108,60 liradan, Graınturk Tarım AŞ'nin 17,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu. Sanayi üretimi ise deprem felaketinin yaşandığı şubatta aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 8,2 azaldı.

Öte yandan, kısa vadeli dış borç stoku ise şubatta 2022 sonuna göre yüzde 3,1 artarak 153,1 milyar dolara çıktı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 19,3626'dan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 4.900 seviyelerinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim bütçe dengesi, salı günü konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışı ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde piyasalar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma tam gün kapalı olacak.