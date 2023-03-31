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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

31 Mart 2023 Cuma 10:19
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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İstanbul

ABD ve Avrupa'da makroekonomik veri gündemi ve merkez bankası üyelerinin açıklamaları, bankalara yönelik endişelerin azalmasıyla yeniden gündemin odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazanmaya başladı.

Fed üyeleri dün yaptıkları sözle yönlendirmelerde faiz artışına kapıyı açık bırakırken, bugün ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin para piyasalarındaki beklentileri önemli oranda etkilemesi bekleniyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında yükseliş eğilimi dördüncü güne taşınırken, bölgede yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında kalmayı sürdüryor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 8,7'den yüzde 7,4'e yavaşladı.

Bugün gözler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrilirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, hem Avrupa'da, hem de ABD'de enflasyonun istenilen hızda olmasa da yavaşlama eğilimi göstermelerinin piyasalarda olumlu karşılandığını kaydederek, bu durumun şahin politikaların sonunun yaklaştığı şeklinde yorumlandığını bildirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,06 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'de ekonomik aktivitenin güçlendiğini gösteren veriler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 51,9, hizmet sektörü PMI da 58,2 ile beklentileri aştı.

Japonya'da ise Tokyo TÜFE yıllık yüzde 3,3 artarken, işsizlik oranı yüzde 2,6'ya yükseldi. Ülkede perakende satışlar yıllık yüzde 6,6 ve sanayi üretimi de aylık yüzde 4,5 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Verilerin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,35'le 13 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, yüzde 0,32'de dengelendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 4.896,07 puandan tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün açıkladığı bültenle, 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 19,1712'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,1850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 4. çeyrek GSYH

09.00 Almanya, şubat ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE ve işsizlik oranı

15.30 ABD, şubat ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar

16.45 ABD, mart ayı ISM Chicago PMI

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselPiyasalarEkonomi
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