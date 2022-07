“LALELİ MODADIR”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından bu yıl 9.su düzenlenecek olan geleneksel “Laleli Fashion Shopping Festival”, 8 – 9 - 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek…



Tarihi yarımada, “9. Laleli Fashion Shopping Festival” kapsamında gerçekleşecek konserler, defileler ve animasyon gösterileriyle bir karnaval havasına bürünecek ve Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak sektöre yine katkı sağlayacak.



Festival, “Laleli Modadır” sloganıyla yıllardır sadece tekstil sektöründe değil, festivale katılan geniş bir kitleyi, Türkiye’nin tarihi zenginlikleri, turistik mekanları, otelleri ve restoranları ile tarihi yarımada da buluşturarak, turizm sektörüne de katkı sağlayan kültürel bir yer Laleli.





LASIAD BAŞKANI GIYASETTİN EYYÜPKOCA, “RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUZ



Festivali düzenleyen Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASIAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “Ticaret hacmimizi yükseltmek, modayla anılan “Marka bir Laleli” oluşturabilmek, pazar ve müşteri yelpazemizi genişletebilmek, ürün ve hizmet bazında yenilikçiliğimizi gösterebilmek, iç ve dış pazardaki potansiyelimizi yükseltebilmek, dönemsel riske karşı kendimizi koruyabilmek amacımız. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz büyük değişimi sergileyebilmek, birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü yansıtabilmek, Laleli’mizin sesini dünyaya gür bir şekilde duyurabilmek için Laleli Fashion Shopping Festival’in 9.sunu düzenliyoruz. Bölgemizin tek yürek olacağı, kalplerin Laleli için çarpacağı, bizleri anlatan, geleceğimizi umutlandıran bu festivali desteklemeli, Laleli’nin tüm fertleri olarak birlik ve bütünlüğümüzü bir kez daha göstermeliyiz. Ayrıca özellikle belirtmeliyim ki, Rusya ve Ukrayna; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanda stratejik ilişkileri olan iki büyük ülke. 2021 yılında genel toplamda 2.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ayrıca iki ülkeden gelen yüzbinlerce turist sayısı ve ekonomiye sağladıkları katkı da yadsınamayacak seviyede. Laleli bölgesi olarak tüm sektörlerimiz adına ticaret hacmimizin göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu dile getirmek isterim. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonu hem iki ülke için hem de kendi ülkem ve temsilcisi olduğum Laleli bölgesi adına bir an önce sonlandırmasını diliyorum” dedi.



KOMİTE BAŞKANI MUHAMMET SANCAKTAR; “FESTİVALE, DOĞU BLOKLARI, TÜRKİ CUMHURİYETLERİ, AFRİKA VE AVRUPA’DAN MİSAFİRLERİMİZ GELECEK”…



“9. Laleli Fashion Shopping Festival” Komitesi Başkanı Muhammet Sancaktar, “Festival, iç ve dış piyasadaki toptancılara yönelik, indirim fırsatlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle Doğu Blokları, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa’dan gelecek misafirlere ve Türk tekstilcilerine ev sahipliği yapacak. Toptan ve perakende tekstil sektörüne hizmet veren Laleli, ülke ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Rusya’nın başlattığı askeri operasyonu sivil halk daha fazla zarar görmeden bir an önce sonlandırmasını temenni ediyoruz ve umuyoruz ki Karadeniz’de komşumuz olan, tarihsel, kültürel, ekonomik ve turizm alanında birçok bağımız bulunan bu dost ülkeler arasında yaşanan çözümsüzlük aklı selim ekseninde olumlu bir noktaya taşınır. Cicero’nun dediği gibi “en kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir” dedi…



3 gün sürecek olan festivalin prodüksiyonunu düzenleyen Öner Evez, “Misafirlerimizi oldukça renkli bir festival bekliyor. Pek çok alanda ülkemize hareket katacak bu organizasyonun parçası olduğumuz için mutluyuz. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntıları bu festivali ile azaltılıp herkese moral anlamında katkıda sağlaması çok önemli ” dedi.



İTO İstanbul Ticaret odası, İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Uluslararası KARGO 63 destekleriyle gerçekleşecek olan festival, 3 gün sürecek.