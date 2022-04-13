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Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 5,7 arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Nisan 2022 Çarşamba 15:32
Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 5,7 arttı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 46 milyon 223 bin tona ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yük ve konteyner istatistikleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 46 milyon 223 bin ton, ilk çeyrekte elleçlenen yük miktarı da yüzde 9,1 artarak 135 milyon 196 bin ton oldu. Mart ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 13 milyon 574 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,1 artarak 20 milyon 607 bin ton olarak gerçekleşti. Ayrıca dış ticaret taşımaları da aynı dönemde yüzde 4,4 artarak 34 milyon 182 bin tona yükseldi. Transit yük taşımaları yüzde 7,5 artışla 6 milyon 671 bin ton olurken kabotajda taşınan yük miktarı 5 milyon 370 bin ton ile yüzde 12,4 artış gösterdi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elleçlenen Yük MiktarıLimanlar
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