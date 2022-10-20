Malatya- Hekimhan bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yolu 22 Ekim'de aÃ§Ä±lacak

ANKARA - Malatya'yÄ± Sivasâ€™a baÄŸlayan Malatya-Hekimhan bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yolu, 22 Ekim'de hizmete aÃ§Ä±lacak.



UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â Malatyaâ€™yÄ± Sivasâ€™a baÄŸlayan Malatya-Hekimhan 16'ncÄ±Â BÃ¶lge Hududu Yolu,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸluâ€™nun katÄ±lÄ±mÄ±ylaÂ 22 Ekimâ€™de dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±lacak. Mevcut gÃ¼zergaha gÃ¶re yol 3,7 kilometre kÄ±salacak, seyahat sÃ¼resiÂ ise yaklaÅŸÄ±k 35 dakika azalacak.Â Ticaret ve sanayi merkezi olarak Ã¼lke ekonomisine katkÄ± saÄŸlayan Malatyaâ€™da hayata geÃ§irilen karayolu yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla yol standardÄ± yÃ¼kseltilerek, ÅŸehrin geliÅŸiminin desteklendiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Malatya-Hekimhan 16'ncÄ±Â BÃ¶lge Hududu Yolu, TÃ¼rkiyeâ€™deki karayolu aÄŸÄ±nÄ±n kuzey- gÃ¼ney aksÄ±nda bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n oluÅŸturulmasÄ±na da katkÄ± saÄŸlayacak. EÄŸim ve geniÅŸlik bakÄ±mÄ±ndan ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartlarÄ± tÃ¼neller ve kÃ¶prÃ¼ler ile yÃ¼kseltildi. HalkÄ±mÄ±za kesintisiz, gÃ¼venli ve konforlu ulaÅŸÄ±m imkanÄ± sunuyoruz. Proje ile mevcut gÃ¼zergaha gÃ¶re yol 3,7 kilometre kÄ±salacak. Seyahat sÃ¼resi ise yaklaÅŸÄ±k 35 dakika azalacak"Â denildi.Â



AÃ§Ä±klamada, "Malatyaâ€™yÄ± Sivasâ€™a baÄŸlayan kuzey- gÃ¼ney aksÄ±nda tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan Yolu, 104,3 kilometre uzunluÄŸunda yeniden projelendirildi. 2x2 ÅŸeritli, bitÃ¼mlÃ¼ sÄ±cak karÄ±ÅŸÄ±m (BSK) kaplamalÄ± bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol haline getirildi. Engebeli arazi yapÄ±sÄ±nda tesis edilen yol gÃ¼zergahÄ±nda toplam 6 bin 163 metre uzunluÄŸunda 8 adet tÃ¼nel, 2 bin 398 metre uzunluÄŸunda 14 adet kÃ¶prÃ¼ inÅŸa edildi"Â ifadeleri yer aldÄ±.