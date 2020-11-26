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MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik

MERKEZ Bankası'nın (MB) faiz artırımı kararını açıklamasının ardından ikinci el araç alım satımında hareketlilik başladı. İzmir'de galerici esnafı, fiyatlardaki yükselişin durduğunu ve hareketliliğin başladığını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2020 Perşembe 09:14
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MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik

MB'nin 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurlarının düşmesi, otomobil alım satımını hareketlendirdi. Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalmasının neden olduğu durgunluk, bu karar sonrası ters ivme kazandı. İkinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başlaması, galerici esnafını memnun etti. İzmir'de galerici esnafı, hareketliliğin yanı sıra ikinci el fiyatlarındaki yükselişin de durduğunu söyledi.

Galerici esnafından evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (49), "Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla alakalı dövizdeki düşüş, ikinci el piyasasına yaradı. Araç fiyatları gerilemeye başladı. Fiyatların bu saatten sonra yükseleceğini kesinlikle düşünmüyorum. Şu an düşüş devam ediyor. Araç alacak olan arkadaşlar ellerini çabuk tutsunlar" dedi.

'KARABORSA DÜZEN VARDI'

Esnaftan Eray Bilir (28) ise "Son 1-2 hafta itibarıyla fiyatlar biraz yerinde durdu. Araç fiyatları yerine oturmaya başladı. Bu da alıcıyı sevindiren bir haber. Biz esnaf için sevindirici bir durum. Çünkü artık kaça aldığımızı, kaça sattığımızı biliyoruz. Önceden rakamlar yerinde durmadığı için fiyat da verilemiyordu. Karaborsa düzen vardı araba piyasasında. Son 1-2 haftadır memnunuz. İnşallah bu memnuniyet, alıcı için de geçerli olur" diye konuştu.

Nurettin Top (50) da "Satışlarımız güzel, herhangi bir problem sıkıntı yaşamıyoruz. İkinci el araçlarda fiyatlar yükselebileceği kadar yükseldi. Şu an stabil gidiyoruz. Bir yükselme gözlemlemiyorum şu an. Biraz düşme beklentisi var" dedi.

İkinci el otomobil almaya galeriye gelen Mehmet Tan (27) ise "Sürekli takip ediyorum araba fiyatlarını. Bu aralar fiyatlar durma noktasında hatta düşüş yaşanıyor. Koronavirüsten dolayı ben de özel şahsi otomobilim olsun, istedim. Araç bakıyorum. Fiyatlar gayet makul, düşüş yaşanmış" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ikinci ElAraçOtomobilAlımSatım
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