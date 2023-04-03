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McDonald's'ın ABD ofislerini geçici olarak kapattığı, işten çıkarmalara hazırlandığı belirtildi

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 08:45
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McDonald's'ın ABD ofislerini geçici olarak kapattığı, işten çıkarmalara hazırlandığı belirtildi
Washington

Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
McDonaldsServisrestoranzinciri
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