Memur maaş zamları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Genel hususlar konusunda bir uzlaşmaya vardık. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6.