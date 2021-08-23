Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1459.23
ALTIN
489.27
DOLAR
8.4602
STERLİN
11.5931
EURO
9.9304
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
DSİ'den personel alımı
DSİ'den personel alımı
LGS hazırlık ve edebiyat kulübü için kitap alınacaktır
LGS hazırlık ve edebiyat...

Memur maaş zamları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Genel hususlar konusunda bir uzlaşmaya vardık. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:17
0 Okunma
Memur maaş zamları belli oldu

3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi MEMUR- SEN'nin katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MemurMaaşVedat BilginBakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Pandemi sonrası, 5.5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor
Pandemi sonrası, 5.5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor
Mila auto‘dan  görkemli açılış
Mila auto‘dan  görkemli açılış
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans