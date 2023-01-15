Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12...
Marmaray ve Başkentray tren setlerindeki reklam alanları kiraya verilecek
Marmaray ve Başkentray tren...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel...

Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi

Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretimi planlanan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" çalışmalarında sona gelindi.

15 Ocak 2023 Pazar 13:35
Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi

Edirne

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları bitirilirken santral inşaatı yapım faaliyetleri de büyük oranda tamamlandı.

Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.

İlk etapta 13 burgu türbinden ele edilecek enerji gelirinin 6 yılda proje finansmanını karşılaması ve bu sürede 1 burgu türbininden kazanılan gelirin vakfa aktarılması planlanıyor. Proje finansmanının karşılanmasının ardından ise 14 türbinden elde edilecek kazanç vakfın geliri olacak.

"Son bir aylık sürece ihtiyacımız var"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere, santraldeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Santralde yakın zamanda enerji üretimine geçileceğini aktaran Kırbıyık, "Çevre Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda artık son bir aylık sürece ihtiyacımız var. Biraz mevsim koşulları bizi ister istemez yavaşlatıyor. Beton dökme işimiz biraz yavaşladı. Buradaki süreçte fiziki gerçekleşme yüzde 90'ların üzerine çıktı. Çok az bir nokta kaldı. Bunu da tamamlayıp inşallah enerji üreteceğimiz bir döneme gireceğiz." dedi.


 

AA

Anahtar Kelimeler:
Meriç NehriElektrikEnerji Santrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı
Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans