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Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolara geriledi.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:03
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Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar oldu
Istanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCumhuriyetiMerkezBankasıTCMBMerkezBankasırezervleri
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