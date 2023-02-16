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Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 989 milyon dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:32
Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Rezervleri
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