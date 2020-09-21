Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1111
ALTIN
473.752
DOLAR
7.5772
STERLİN
9.7766
EURO
8.9513
Şifa deposu üzüm suyuna talep arttı
Son Dakika
Şifa deposu üzüm suyuna talep...
3 bin 100 caretta caretta denizle buluştu
Son Dakika
3 bin 100 caretta caretta...
Kum zambakları çiçek açtı
Son Dakika
Kum zambakları çiçek açtı
Gıda deposunda yangın
Son Dakika
Gıda deposunda yangın

Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

Mersin divan otelde Saygın medya ( saygın kurt) organizatörlüğünde Bu yıl ilki düzenlenen Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Yerelde Black&White Dergisi Yılın yerel aktüel magazin ve yaşam dergisi ödülüne layık görüldü.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Eylül 2020 Pazartesi 11:41
0 Okunma
Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer Ödül Geçesinin en güzel ve Geçenin Kraliçesi olarak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Black&White Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gezer, Ödülünü Didem Delen ve Şenol ipekten aldı.

Gezer,  Bu yıl ilki düzenlenen Mersin Altın çilek ödülleri töreninde Yerelde Black&White Dergimizi Yılın yerel aktüel magazin ve yaşam dergisi ödülüne layık gördüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MersinAltın çileködülEbru Gezer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HOTEL KATAN 30.ÜNCÜ YILINDA 3.YILDIZI ALDI
HOTEL KATAN 30.ÜNCÜ YILINDA 3.YILDIZI ALDI
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28.5'ini satın aldı
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28.5'ini satın aldı
Koronavirüs bahanesi araç fiyatlarını yükseltti!
Koronavirüs bahanesi araç fiyatlarını yükseltti!
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans