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Mersin'de hasadı yapılan ilk üzüm Rusya ve Katar'a gitti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:53
Mersin'de hasadı yapılan ilk üzüm Rusya ve Katar'a gitti

MERSİN - Mersin’in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı üzüm Rusya ve Katar'a ihraç edildi. 

Silifke ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı Atakent Mahallesi'nde yapıldı. Örtü altı üzüm üreticisi Mustafa Sak’ın 7 dönümlük serasından toplanan üzümler Katar ve Rusya’ya gönderildi. Mustafa Sak, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Kesilen üzümlerin hasadı Türkiye’de ilk defa burada yapılıyor. Kesilen üzümler Katar’a gidiyor. Şimdi Rusya pazarı da açıldı. Rusya’ya da gidiyor. 130 TL’den satışa sunuluyor. Fiyattan memnunuz" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, bu yıl Türkiye’de örtü altı üzüm hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölgede 50 dönüm  örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
üzümHasadRusyaKatarMersin
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