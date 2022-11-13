Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Meslek liselerinden 5 ülke ile ihracat anlaşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, "Söz konusu ülkeler ile yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri ise 2 milyon 754 bin lirayı buldu" dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 13:04
Meslek liselerinden 5 ülke ile ihracat anlaşması

ANKARA, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde üretilen ve tescili alınan ürünlerin ticaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, 11 ay önce meslek liselerinin ticarileşen ürünleri ihraç etmeye başladığını belirterek, "Meslek liselerimiz, ihracat yelpazesine yeni ülkeler ekleyerek dünya pazarındaki yerini genişletmeye çalışıyor. Bu kapsamda, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısı Fransa, Romanya, Irak, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olmak üzere 5'e yükseldi. Söz konusu ülkeler ile yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri ise 2 milyon 754 bin lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

İhraç edilen ürünlere değinen Özer, "Elektrik elektronik deney seti, şal, demir kapı, fırın sistemi, kimya ve temizlik ürünleri başlıkları öne çıktı. Öğrencilerimiz hem üretimin tüm aşamalarında yer alarak; yaparak öğreniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor. Okullarımızla ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıMahmut ÖzerIhracatMeslek Liseleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Körfezi'ndeki deniz marulları, ekonomiye kazandırılacak
İzmir Körfezi'ndeki deniz marulları, ekonomiye kazandırılacak
'Antalya, hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul ile yarışıyor'
'Antalya, hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul ile yarışıyor'
Avrupa'daki kriz Türkiye'deki imalatçıların işine yaradı
Avrupa'daki kriz Türkiye'deki imalatçıların işine yaradı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans