Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1437.77
ALTIN
490.00
DOLAR
8.5426
STERLİN
11.6433
EURO
9.9791
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alımı
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği...
Sivas'ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak
Sivas'ta ticaret, turizm, konut...
İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak
İzmir'de kat karşılığı inşaat...
Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısına Davet

Mila auto‘dan  görkemli açılış

Şanlıurfa ilinde otomotiv sektörün lider ismi MİLA AUTO muhteşem bir açılış töreni ile açılışı yapıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Ağustos 2021 Cuma 12:05
0 Okunma
Mila auto‘dan  görkemli açılış

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Açılış Kurbanın kesilmesi ile Açılış Kurdelesini Harran İlçesinde Kanaat önderi ve Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan kesti.

Açılış Törenine Katılanlar ise Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan, MİLA AUTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin Vural, 1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yiğit ve çok sayıda ailesi ve sevenleri katıldı.

Gündoğan, MİLA AUTO Açılış kurdelesini kestik. MİLA AUTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin Vural `a MİLA AUTO Şanlıurfa ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun dedi.

Vural ise Şanlıurfa ilimizde otomotiv sektörün lider ismi MİLA AUTO ile İlimiz ve 81 ilde satışlarımıza başlamış durumdayız bugün açılış kurdelemizi kesen Ak Parti Harran İlçe Başkan Yardımcısı M. Türki Gündoğan `a teşekkür ediyorum. Araç alacak isen tek adres MİLA AUTO `dur bizde hizmette sınır yok müşteri istesin en iyi arabayı hizmetlerine getirelim dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Mila AutoOtomotivSektör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbekistan'ın çekim merkezini Türk şirketi inşa ediyor
Özbekistan'ın çekim merkezini Türk şirketi inşa ediyor
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans