Mobil telefonların yarattığı ekonomi, 2023’te 1 trilyon dolar büyüklüğe koşuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Teknoloji dünyamızı hızla dijitalleşiyor ve hayatımız mobile doğru ilerliyor. Bu süreçte firmalar ve iş yapış modelleri de, baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Dünyada 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Bu kapsamda, 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların, 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi bekleniyor. 2020’de sadece oyun aplikasyonlardan elde edilen gelir ise 200 milyar dolara yaklaştı.





Akıllı telefon kullanıcılarının davranışları hakkında bilgiler veren TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Dünyada, 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, ortalama bir ergen, bir gün içinde 60’dan fazla defa telefonuna dokuyor ve en az 5,5 saatini telefonda geçiriyor. Uyanık kaldığı süre içinde her 12 dakikada bir telefonunu kontrol ediyor. Yetişkinler ise, telefonda 3 saat 45 dakika geçiriyorlar. Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yaklaşık 40 uygulama yüklü ve gün içinde en azla 9 uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Bu çerçevede şuan 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların, 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, ticaret hızla dijitalleşirken, 2021 yılı içinde toplam e-ticaret’in %70’inin doğrudan cep telefonlarındaki uygulamalardan yapılması bekleniyor” dedi.

2021’de, 250 milyar mobil uygulama indirilmesi bekleniyor

Dünya cep telefonu pazarı ve mobil uygulama pazarını değerlendiren TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Amerikan, Kanada ve İngiltere’de akıllı telefon pazarında iOS-Android arasında %50’ye yakın bir denge varken; dünya genelindeki akıllı telefonların %87’si Android, %13’ünü iOS işletim sistemine sahiptir. Türkiye’de ise, akıllı telefon pazarında %85,55 Android olurken, iOS işletim sistemli telefonların oranı %14,45 civarındadır. Gartner’ın raporlarına göre de, 2021 itibariyle cep telefonu pazarında %87 Android, %13 iOS ayrımı bulunuyor. Cep telefonu pazarında iOS-Android savaşı ise, devam ediyor. Diğer bir konu olan, mobil uygulamalar konusunu değerlendirdiğimizde, Statista verilerine göre, AppleStore ve GooglePlay’den 2020 yılında toplamda 218 milyar uygulama indirildi. 2021’de bu rakamın 250 milyar mobil uygulamayı bulması bekleniyor. Sadece, 2020 yılında TikTok uygulaması 350 milyonun üzerinde indirme seviyesine ulaştı. Bu yıla geldiğimizde, 2021 yılı ilk çeyrek analizlerine göre, GooglePlay’daki aktif uygulama sayısı 3,5 milyonu buldu. AppleStore’da ise bu sayı 2,5 milyona ulaştı. Windows Store ve Amazon Store’da 1 milyon civarında aktif uygulama mevcut. Halen GooglePlay’a ayda 100 binin, AppleStore’a 30 binin üzerinde yeni uygulama ekleniyor. Mevcut uygulamaların %40’ı, Çin’deki geliştiriciler tarafından store’lara ekleniyor. Örneğin, yaklaşık 1,2 milyar kullanıcı ile dünyanın en büyük iletişim-alışveriş platformu haline gelen Çin’li Wechat bünyesinde çalışan 3,9 milyonun üzerinde mini program var. Wechat’in yıllık ticaret hacmi ise 200 milyar doları geçmiş durumda. Bu rakamlarda, mobil telefonların yarattığı ekonominin her geçen yıl katlanarak artacağını gösteriyor” diye konuştu.