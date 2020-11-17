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Mr. Jade Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyor

İşadamı ve müzisyen Mr. Jade, ticaret hayatına “Jade” markasıyla devam ediyor. Erkek giyim ürünlerinin yanı sıra kahve, çikolata ve çay da üreten sanatçının “Jade” marka ürünleri, Türkiye’nin önde gelen restoranlarında satışa sunuluyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Kasım 2020 Salı 10:57
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Mr. Jade Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyor
HABER: DİNÇER KARACALAR



İş ve müzik dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Mr. Jade, hem moda hem de yiyecek içecek sektörüne el attı. Ünlü sanatçı, Avrupa’da üretimini yaptırdığı erkek giyim ürünlerini “Jade” markasıyla Türkiye’de moda tutkunlarıyla buluşturmaya başladı.



TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KAFE VE RESTORANLARIN DA  SATILIYOR



Mr. Jade, “Jade” markasıyla ayrıca kahve, çikolata ve çay da üretiyor. Jade Coffee, Jade Chocolate ve Jade Tea, Türkiye’nin önde gelen kafe ve restoranlarında müşterilere sunuluyor

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
IşadamıMüzisyenMr. JadeAvrupaMarka
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