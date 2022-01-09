Muhammet Eliaçık Kimdir? Tümkiad Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın Hayatı ve Girişimleri

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

TÜRKİYE’NİN İLK İKLİMLENDİRME UZMANI

Muhammet Eliaçık, baba mesleği iklimlendirme sektörüne 8 yaşında çırak olarak başladı. Hem okul hem iş hayatına ara vermeden devam eden Eliaçık, 29 yaşında 21 yıllık sektör tecrübesi ile kendi alanında öncü olmayı başardı. Türkiye’de ilk “iklimlendirme uzmanı” vasfını alarak iklimlendirme (HVAC) sektöründe kendini kanıtladı. Bu alanda arama motorlarında “iklimlendirme uzmanı” aratıldığında ilk sırada çıkarak rakiplerini geri de bıraktı. Şuanda Türkiye’nin en geniş kapsamlı iklimlendirme servisinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

GİRİŞİMCİ MARKA KOÇU ( BRAND COACH)

Muhammet Eliaçık, iş hayatındaki başarılı çalışmaları ile göz doldurdu. Reklam ve Tanıtım alanında faaliyetlere başlayan Eliaçık, bu alanda da hızlı bir giriş yaparak Tüm Türkiye’nin tanıdığı bir “Marka Koçu” oldu. Bu alanda arama motorlarında “marka koçu” aratıldığında ilk sırada çıkarak rakiplerini geri de bıraktı.

2019 yılında kendi alanında yaptığı başarılı çalışmalar ile Türkiye’de adından sıkça söz ettirmeyi başaran Muhammet Eliaçık ilk olarak MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinin gençlik kollarında yönetim kuruluna seçilerek Sivil Toplum Kuruluşlarına ilk adımını attı. Daha sonra Hem iş dünyasında hem de STK dünyasında çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmeye devam etti.

TÜMKİAD KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİ

Muhammet Eliaçık, 2020 yılında ise TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği) Kahramanmaraş İl Başkanı olarak ataması TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu tarafından yapıldı. Göreve geldiği ilk günden sonra hızlı bir giriş yapan Eliaçık, projeleri ile 7’den 70’e tüm Kahramanmaraş halkının gönlünde nadide bir konuma ulaştı.

2021 YILININ EN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI VE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN STK BAŞKANI

Başkan Muhammet Eliaçık, 2021 yılında “YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN STK BAŞKANI ve “YILIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI” ödülünü alarak çalışmalarını taçlandırdı. TÜMKİAD Genel Merkezi tarafından “YILIN EN BAŞARILI İL BAŞKANLIĞI” ödülünü de aldı.

Muhammet Eliaçık, evli ve iki çocuk babasıdır.