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Mükellefler uzlaşmayla yaklaşık 319 milyon lira cezadan kurtuldu

Vergi tarhiyatı sonrası geçen yıl 36 bin 321 dosyada uzlaşmaya varılırken uygulama sonrasında yaklaşık 385,1 milyon liralık ceza tutarı 66,2 milyon liraya düştü.

11 Nisan 2023 Salı 14:55
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Mükellefler uzlaşmayla yaklaşık 319 milyon lira cezadan kurtuldu
Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de azaltıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 37 bin 940 dosya başvurusu yapılırken bunlardan 36 bin 321'inde uzlaşmaya varıldı.

Söz konusu dosyalar kapsamında 221 milyon 973 bin 195 lira vergi uzlaşma konusu oldu. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 214 milyon 851 bin 945 lira olarak belirlendi.

Söz konusu vergilerin ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan 385 milyon 115 bin 68 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 66 milyon 239 bin 970 lira oldu. Böylelikle mükellefler uzlaşmayla yaklaşık 319 milyon liralık cezadan kurtuldu.

Aynı dönemde yaklaşık 117 milyon liralık uzlaşmaya konu olan özel usulsüzlük cezası da uzlaşma sonucu 21 milyon liraya indi. Usulsüzlük cezaları da uzlaşma sonucu 581 bin liradan 112 bin liraya düştü.

Vergi kaçıranlar Maliyenin takibinden kaçamadı

Öte yandan vergi kaçıran mükellefler Maliye ekiplerinin merceğine takıldı.

GİB'in 81 ilin vergi dairesi müdürlüklerince 2022'de toplam 2 bin 631 vergi inceleme raporu düzenlendi. Yıl içinde 1764 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen inceleme raporlarıyla 390 milyon 84 bin 748 lira matrah farkı, 132 milyon 919 bin 454 lira vergi farkı bulundu.

Bulunan matrah farkı üzerinden 95 milyon 517 bin 373 lira vergi tarhı gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucu söz konusu mükelleflere 503 bin 983 lira usulsüzlük, 17 milyon 993 bin 208 lira özel usulsüzlük, 107 milyon 441 bin 396 lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Vergi ziyaı cezalarının 143,6 milyon lirasını katma değer vergisi, 8,5 milyon lirasını geçici vergi, 8,3 milyon lirasını kurumlar vergisi, 8 milyon lirasını gelir vergisi kalemleri oluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GelirİdaresiBaşkanlığıVergitarhiyatıMükellefleruzlaşma
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