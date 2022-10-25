Nakit kullanımı 3 yıl içinde yüzde 10’un altına düşecek

İSTANBUL - Geçtiğimiz üç yılda mobil cihazların küresel e-ticaret içindeki payı artarken, bu değişim ödeme sistemlerini de etkiledi. Küresel Ödeme Trendleri 2022 raporunda, küresel e-ticaretin yüzde 48,6’sında dijital cüzdanların kullanıldığı belirtildi. Ayrıca raporda, nakit kullanımının 2025’e kadar yüzde 9,8’e gerileyeceği öngörüldü.





Son yıllarda dikkate değer bir ivme kazanan ödeme sistemi teknolojileri, enflasyon ve resesyon ikileminde kalan küresel ekonomik göstergelere rağmen 2022’de de gözde endüstrilerden biri olmayı başardı. Bu trendin yükselişinde ise e-ticaret lokomotif görevi üstlendi. Küresel Ödeme Trendleri 2022 Raporu’nda geçtiğimiz yıl mobil e-ticaretin masaüstü e-ticaretin önüne geçtiği belirtilirken, 2025’e kadar e-ticaret satışlarının küresel ticaret içindeki payının yüzde 12 olacağı tahmin edildi. E-ticaretin yükselişi nakit ödemelerin büyük ölçüde rafa kalkmasıyla sonuçlanırken, dijital ödemelerdeki yükseliş, kredi kartlarını da geride bıraktı.





Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Merkez bankalarının şahin politikaları ve uluslararası finans otoritelerinin ekonomik görünüme ilişkin yorumları ekonomide bir dönüşüme işaret ediyor. Bank of America ekonomistlerinin dünyanın ekonomik açıdan bir paradigma değişiminde olduğuna dair yorumlarını doğrulayan bu gelişmeler, ödemeleri zamandan, mekandan ve hiyerarşiden kurtaran yenilikçi çözümlere ihtiyacı destekliyor” dedi.





KÜRESEL E-TİCARETİN YÜZDE 48,6’SINDA DİJİTAL CÜZDANLAR KULLANILIYOR





Küresel Ödeme Trendleri 2022 Raporu’nda kartlı alışverişlerin dünyanın önde gelen 40 pazarında azaldığına dikkat çekilirken, küresel e-ticaretin yüzde 48,6'sının dijital cüzdanlar kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. 2025'e kadar bu payın yüzde 53'e kadar genişleyebileceğini söyleyen Semih Muşabak, “Bu durum 3 yıl sonra her 2 e-ticaret işleminin birinde mobil cüzdan kullanılacağını gösteriyor. Ayrıca nakit kullanımının 2025’e kadar yüzde 9,8’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Nakit kullanımının azaldığı ve kartlı alışverişlerin yükseldiği bir dönemin hayalini kurarken, tüketicilerin gündelik yaşamda ihtiyaç duyduğu finansal hizmetlere 7 gün 24 saat erişmesini olanaklı kılan dijital cüzdanlarla yeni bir çağ başlıyor. Dijital Cüzdan çözümleri yalnızca son kullanıcıya değil, kurumsal müşterilere de hitap ediyor. Sipay olarak geliştirdiğimiz Bireysel ve Kurumsal Dijital Cüzdanlarımız, para transferi, alışveriş ve toplu para gönderimi hizmetlerini erişilebilir kılarak, herkesin üç adımda finansal sisteme dahil olmasının önünü açıyor” ifadelerini kullandı.





2 TÜKETİCİDEN BİRİ DAHA FAZLA ÖDEME SEÇENEĞİ TALEP EDİYOR





Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) müşteri taleplerini ölçmek için yürütülen başka bir araştırmada, KOBİ’lerin yüzde 65’inin tüketicilerin ödeme alışkanlıklarının değiştiğini söylediği görüldü. Raporda 2 tüketiciden birinin daha fazla ödeme seçeneği talep ettiğinin hatırlatıldığına dikkat çeken Muşabak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:





“Tüketiciler her ölçekten işletmeden hızlı, genel marka deneyimine uyumlu bir biçimde entegre edilmiş ve kolay ödeme sistemi seçenekleri sunmasını bekliyor. Bu durum tüketiciler için kolaylık anlamına gelirken, işletmelerin satışlarını dolaylı bir biçimde artırmasına ve kârlılıklarına katkıda bulunmasına da yarıyor. Sipay olarak geliştirdiğimiz Sanal POS, Mobil POS ve Manuel POS gibi çözümlerimiz, her ölçekten işletmenin dijitalde kolayca ödeme almasına, internete bağlı mobil cihazları güçlü POS cihazlarına dönüştürmesine olanak tanıyor. Ayrıca Link ile Ödeme Alma ve Abonelik Yöntemi gibi ürünlerimizle işletmelere likidite sağlayacak kanalların sayısını artırıyoruz. Sipay olarak, McKinsey'in 2026'ya kadar 3 trilyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşmasını öngördüğü ödeme sistemleri sektöründe ülkemizin adını küresel rakiplerle yarıştıran çözümler geliştirmek için durmadan çalışıyoruz.”