Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.059,35
ALTIN
1.243,58
DOLAR
19,40
STERLİN
24,09
EURO
21,20
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

New York Fed imalat endeksi nisanda beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 10,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı.

18 Nisan 2023 Salı 02:37
0 Okunma
New York Fed imalat endeksi nisanda beklentileri aştı
New York

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, nisanda 35 puan artışla 10,8'e yükselirken 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı. Bu dönemde beklentileri aşan verinin eksi 18 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki 4 ay aradan sonra büyümeye işaret eden endeks, mart ayında eksi 24,6 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi nisanda 47 puan artışla 25,1'e sevkiyat endeksi de 37 puan yükselerek 23,9'a ulaştı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 6,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmerikanMerkezBankasıNewYorkFEDİmalatendeksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG için bankalarımızla konuşarak bir paket oluşturduk
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG için bankalarımızla konuşarak bir paket oluşturduk
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
Bakan Kurum: Finans merkezinin tasarımında Mimar Sinan'ın birçok formunu inşaat sürecinde kullandık
Bakan Kurum: Finans merkezinin tasarımında Mimar Sinan'ın birçok formunu inşaat sürecinde kullandık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans