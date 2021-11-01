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NİMDER BAŞKANI DANAOĞLU, FAİZ İNDİRİMİNİN KAPSAMI GENİŞLEMELİ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:31
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NİMDER BAŞKANI DANAOĞLU, FAİZ İNDİRİMİNİN KAPSAMI GENİŞLEMELİ

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Nizip İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı Yüksek Mimar Mehmet Danaoğlu, müteahhitlerin pandemi ve inşaat malzemelerinin aşırı fiyat artışı nedeniyle yeni konut üretmekte zorluk yaşadığını söyledi ve fiyat istikrarı beklediklerini ekledi.

NİMDER Başkanı Mehmet DANAOĞLU, kamu bankalarının sunduğu 2 puanlık faiz indiriminin olumlu olduğunu, fakat kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Faiz indiriminin önemli bir gelişme olduğunu ifade eden DANAOĞLU , vatandaşların çoğunun ancak krediyle ev alabildiğini ve bu oranın daha da düşürülmesinin sektörü hareketlendireceğini vurguladı.

Faiz indirimi konusunda açıklamalarda bulunan Başkan DANAOĞLU , “Kamu bankalarıyla başlayan bu sürecin özel bankalar tarafından da desteklenmesi gerekir. Bizim beklentimiz aslında daha makul seviyeye gelmesi vatandaşların bir çoğu ancak kredi çekerek konut sahibi olabiliyor. Burada ekonomik dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Bu oranın 1 veya 1'in altına düşmesi piyasayı ve dolayısıyla inşaat sektörüne bağlı diğer meslek kollarını da hareketlendirecektir” diye konuştu.

Müteahhitlerin aşırı fiyat artışı nedeniyle yeni konut üretmekte zorlandığını söyleyen Mehmet DANAOĞLU mevcut konut stoklarının fiyatının da arttığını ifade etti. Özellikle çimento ve demir gibi malzemelerinde % 200- 300'e varan fahiş fiyat artışı görüldüğünü dile getiren DANAOĞLU , şöyle devam etti:

“Piyasadaki istikrarsızlık ve girdi maliyetlerinin artışı sektörü durma noktasına getirdi. yeni arsa üretilememesi birçoğu kat karşılığı olan sözleşmelerde maliyetlerin daha da yükselmesine neden oluyor. Bu konuda arsa sahiplerinin de daha makul davranmalarını ve ellerindeki arsayı bekletmektense ekonomiye kazandırmaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 400 bin TL'ye satılan konutlar bu yıl %70 oranında daha fazlaya mal edilebiliyor. Metrekare maliyetlerimiz 1.500 'den 3 bin - 5 bin fiyat aralığına kadar yükselmiş durumda.

Projenin başlaması ve bitmesi ortalama 1.5, 2 yıl kadar sürüyor. Bu nedenle mevcut ekonomik koşullarda müteahhitlerin kar etmesi mümkün olmuyor. İnşaat üretiminde durgunluk söz konusu, bu süreçte ruhsat sayısı da azaldı. Piyasalar özellikle malzeme fiyatlarında bir istikrar bekliyor. Çimento ve demir konusundaki aşırı fişat artışının döviz artışı veya zam oranları nedeniyle açıklamak mümkün değil. Burada bir fırsatçılık var. Çimento ve demirde üretim kapasite artırımı yapılması ve ihracat kotası getirilmesi gerekiyor

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NİMDER BAŞKANI DANAOĞLUFAİZ İNDİRİMİNİN KAPSAMI GENİŞLEMELİ
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