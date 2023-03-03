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OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde öğrenim gören veya bu illerden gelen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti, devlet tarafından karşılanacak.

03 Mart 2023 Cuma 12:20
OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak
Ankara

Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Söz konusu öğrencilerden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyenlerin paraları, yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
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