Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.515,74
ALTIN
1.096,51
DOLAR
18,72
STERLİN
22,63
EURO
19,98
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Muvazzaf astsubay alınacak
Muvazzaf astsubay alınacak
Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 131...

Omsan Logistics’in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı

30 Aralık 2022 Cuma 17:45
Omsan Logistics’in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı

İSTANBUL - Omsan Logistics’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’deki ulusal demiryolu hatlarında işletmecilik yapılabilmesine olanak sağlayan Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (DEYS) belgesinin süresi 5 yıl daha uzatıldı. İşletme ‘yeşil taşımacılık” olarak nitelenen demiryolu taşımacılığında geçen yıl Türkiye’de demiryolu ile gerçekleştirilen taşımalardaki payını yüzde 15’e çıkartarak özel firmalar içinde lider konuma geldi.


 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenen DEYS, tüm demiryolu işletmecilerinin emniyetli çalışmasını sağlayan, tehlikelerin azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesini ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilebilmesini imkan tanıyan organizasyonel yapı olarak tanımlanıyor.


 

‘HEDEFİMİZ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA DAHA DA BÜYÜMEK’


 

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, lojistik sektörünün köklü oyuncularından birisi olarak, ‘yeşil taşımacılık’ kavramının odağında bulunan demiryolu taşımacılığını kendileri için stratejik büyüme alanı belirlediklerini hatırlattı. Varlık, Omsan Logistics’in son yıllarda demiryolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını giderek daha da artırdıklarını belirterek “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demiryolu ile yapılan toplam taşımaların yüzde 15’ini gerçekleştirerek, demiryolu taşımacılığı yapan özel firmalar içinde lider konuma yerleştik. Bugün 15 adet lokomotif ve 400’den fazla vagondan oluşan filomuzla bu alanda müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.


 

Özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile son dönemde lojistik firmalarının hayata geçirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projelerin büyük önem kazandığını vurgulayan Varlık, ‘Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama’ uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021’de gerçekleştirdikleri operasyonlarda demiryolu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer tasarruf sağladıklarını ifade etti.


 

Gelecek dönemde özellikle ‘yeşil taşımacılık’ tarafında yatırımlarına hız vereceklerini kaydeden Varlık, “Türkiye’nin demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi unvanını taşıyoruz. Aldığımız bu belgeyle daha da büyüyerek önümüzdeki yıllarda da demiryolu taşımacılığının yaygınlaştırılmasına ve karbon emisyonu salınımının azaltılmasına önemli katkılarda bulunarak sürdürülebilirlik anlamında hem ülkemize hem de dünyaya fayda sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.


 

DEYS sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 5 yıllık sürelerde veriliyor. Bakanlığın yayınladığı ulusal / uluslararası yönetmelik ve prosedürlere uyum sağlayan firmalar DEYS sertifikası almaya hak kazanıyor. Bakanlık, sertifika süresi içerisinde her yıl denetimler düzenliyor. Denetimler sırasında DEYS ile ilgili eksik görülen noktalar firmalara bildiriliyor. Bir sonraki yıl denetimlerde eksik görülen noktaların tamamlanıp tamamlanmadığına bakılıyor.


 

DEYS Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) dışında sadece 3 özel firmada bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Omsan LogisticsTren Işletmeciliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek
Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans