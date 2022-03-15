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Organize Sanayi Bölgelerinde ‘e-atık’ projesi hayata geçiyor

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Vodafone’la Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yönelik elektronik atık (e-atık) projesini hayata geçiriyor. ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesi kapsamında belirlenen 14 OSB’de elektronik atıklar toplanacak, toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de okullara kodlama sınıfı açılacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mart 2022 Salı 10:42
Organize Sanayi Bölgelerinde ‘e-atık’ projesi hayata geçiyor

Her geçen gün artan dijitalleşmeyle elektronik atıkların da artık daha fazla gündeme geldiğini belirtren  OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Ülkemizdeki OSB sayımız 364’e ulaştı. Bu OSB’lerimiz ve OSB’lerimizdeki 67 bin işletmemiz, neredeyse tüm iş süreçlerinde dijitale önemli yatırımlar yapıyorlar. OSBÜK olarak, bu noktada ortaya çıkan elektronik atıkların, geri dönüşümle yeniden ekonomik katma değere dönüşmesi için Vodafone ile birlikte ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini yürüteceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 14 OSB’miz pilot OSB olarak belirlendi” dedi.

ELEKTRONİK ATIKLARIN YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

Proje kapsamında pilot olarak belirlenen 14 OSB ve bu OSB’lerdeki işletmelerin elektronik atıklarının toplanacağını belirten Kütükçü, “Proje, Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya OSB, ASO 2 ve 3. OSB, Bursa Nilüfer OSB, Denizli OSB, Diyarbakır OSB, Gaziantep OSB, İstanbul Beylikdüzü OSB, İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, Kayseri OSB, Kocaeli Gebze Dilovası OSB,  Konya OSB, Samsun Merkez OSB ve Tekirdağ Ergene-2 OSB olmak üzere 14 OSB’mizde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Bu OSB’lerimizden çalışmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli veya elektronik ürünler toplanarak, geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Bu geri dönüşümden elde edilen gelirle de, okullarımıza kodlama sınıfları kuracağız. İnşallah bu projeyi önümüzdeki dönem tüm OSB’lerimizde hayata geçirerek, hem çevremizin korunması hem de elektronik atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda yeni bir süreç başlatmış olacağız. Bu süreçte işbirliği yaptığımız Vodafone ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SÜEL:  ELEKTRONİK ATIKLARIN YÜZDE 100'ÜNÜ GERİ DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise Vodafone Türkiye olarak 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100’ünü geri dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Süel, şunları söyledi:

“Amaç odaklı şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2025 yılına kadar Vodafone Türkiye’nin toplam sera gazı salınımını yüzde 50 azaltmayı ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar 7 ilde kodlama sınıfları açtık.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgeleriEatık
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