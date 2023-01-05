'OSB'lerde arıtma tesisleri devreye girdi; tekstil sektörünün önü açıldı'

TEKİRDAĞ - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında OSB'lerde arıtma sistemlerinin devreye sokulmasının tekstil sektörünün önünü açtığını söyledi. Noyan, "Tekstil sektöründe ortak arıtma 2021 yılında pandemi nedeniyle devreye alamamıştık. Bu nedenle birçok sipariş iptali bazı gruplar tarafından yapılmıştı. Fakat 2022 yılında ortak arıtma tesislerimizin devreye alınmasıyla tekrar bu gruplardan sipariş almaya başladık ve ihracat artmaya başladı" dedi.



Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Kapsamı'nda Tekirdağ'da 5 ortak arıtma tesisi kurulup, 4 tanesi devreye alındı, birinin kurulma çalışmaları sürüyor. Organize sanayi bölgelerinde arıtma tesislerinin devreye sokulması, tekstil alanında dünyaca ünlü firmalarını yeniden Türkiye'ye yöneltti ve siparişler alınmaya başlandı.



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Trakya'da 25 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Trakya'da tekstilin en önemli sektör olduğunu söyleyen Noyan, "Özellikle 2021 yılının sonlarında ve 2022 yılının ilk başlarında oldukça başarılı çalışmalar yapıldı tekstil sektöründe. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'ndaki ortak arıtma tesislerini 2021 yılında pandemi nedeniyle devreye alamamıştık. Bu nedenle birçok sipariş iptali bazı gruplar tarafından yapılmıştı. Bazı önemli yurt dışındaki gruplar ortak arıtma tesisleri devreye alınmadığı için sipariş iptali yapmışlardı ki; bunlar büyük gruplar, dünyada gerçekten önemli markalar. Fakat 2022 yılında ortak arıtma tesislerimizin devreye alınmasıyla tekrar bu gruplardan sipariş almaya başladık ve ihracat artmaya başladı. Ünlü firmalar gelip, arıtmaların su değerlerine baktılar, parametre değerlerini incelediler ve sorun olmadığı ortaya çıktı. Arıtma tesislerinin devreye alınması, tekrar siparişlerin bu gruplara dönmesine sağladı. Geçen yıl içinde arıtmaların devreye girmesiyle yeniden sipariş alınmaları yüzde 20 oranında arttı ve bu durumunun bu yıl içinde de devam edeceğini bekliyoruz" dedi.



'ÇEVRE BOYUTUYLA ÇOK ÖNEMLİ'



Yurt dışındaki firmaların çevreye büyük önem verdiğini dile getiren Noyan, "2022'de en önemli üretim yaptığımız recycle kumaşlardan recycle ham maddeyle üretilen kumaşlara rağbet çok fazlaydı. 2021'de son dönemlerinde bu vardı. Önümüzdeki yılda da bu kumaşlar geri dönüşümlü elyaflardan yapılan kumaşların tekrar çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Evet recycle kumaşlarda ciddi bir artış var. 2021'e göre artış var, 2023'te bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Bu hem çevre boyutuyla çok önemli, yurt dışındaki firmalarda buna çok dikkat ediyor. Ülkemizde de çevresel boyutuyla atık malzemeleri değerlendirmesi çok önemli" diye konuştu.



Tekstil sektöründe Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte sıkıntı bir sürecin başladığını söyleyen Erdim Noyan, "Trakya bölgesinde 300 bin çalışanımız var ve bunların büyük bir kısmı tekstil sektöründe istihdam ediliyor. Tekstil sektörünün ikinci yarısında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber sıkıntılı bir süreç başladı. Rusya'ya ihracatımız çok ciddi anlamda olduğu için bu dönemde biraz sıkıntılar yaşandı. 2022 yılından ikinci yarısında enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle siparişlerin bir kısmı bizden daha uygun işçilik ve enerji maliyetinin olduğu Çin ve Hindistan'a kaydı. Bunun yanı sıra sanayicilerimiz özellikle enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle daha farklı üretimi çeşitlendirmek adına kömür, LPG gibi farklı yakıtlar kullanarak üretimi gerçekleştirmek için birtakım çalışmalar yaptılar. Ayrıca bu dönemde daha uygun fiyata üretimi gerçekleştirmek için enerjinin maliyetini ucuz olduğu saatlerde üretim yaparak planlamalarını buna göre gerçekleştirmek istediler" ifadelerini kullandı.



‘PERSONEL SIKINTISI YAŞADIK'



Noyan, tekstil sektöründe yılın ilk çeyreğinde personel sıkıntısı yaşandığını belirterek, "2022 yılında özellikle ilk çeyreğinde ciddi bir talep vardı personel bulmakta zorlandık. Ama 2022'nin ikinci dönemi ile beraber bu talep ihtiyaç olmaktan çıktı. Yani şu anda çok sıkıntılı bir personel sıkıntısı yaşamıyoruz. Ama sene başında özellikle ciddi bir sıkıntıydı. 2023 yılında tabii ki özellikle işçilik ve enerji maliyetlerinin artması nedeniyle sanayicilerimizin uzun vadeli düşük faizli kredi talebi çok önem kazanıyor. Çünkü kurda bir sabitlenme olduğu için son 7-8 aydır çok fazla oynama olmadı. Bu nedenle ihracatta bu çok olumlu yansımadı. Bunun yanı sıra yine ihracat yapan sanayicilerimizin istihdam sayısı ve yapmış oldukları ihracat oranında da uzun vadeli kredi talebi çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda böyle bir müjdeyi de bekliyoruz" dedi.