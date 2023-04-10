Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.056,84
ALTIN
1.233,87
DOLAR
19,27
STERLİN
23,86
EURO
20,92
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

OSBÜK'e göre yeni düzenleme OSB'lerde yer seçimini hızlandıracak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerin OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:57
0 Okunma
OSBÜK'e göre yeni düzenleme OSB'lerde yer seçimini hızlandıracak
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'OSB Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin yazılı açıklama yapan OSBÜK Başkanı Kütükcü, yeni düzenlemenin Türkiye’nin sanayi üretimine lokomotiflik yapan organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim avantajlarını artıracağını ifade etti.

OSB’lerin yıllar süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin artık hızlanacağını vurgulayan Kütükcü, "Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek." değerlendirmesini yaptı.

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebileceğini dile getiren Kütükcü, şunları kaydetti:

"Ayrıca OSB’lerimize ilk defa ön tahsis uygulaması getirildi. Ön tahsis uygulamasıyla artık OSB’lerimiz yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri devam ederken, yatırımcılara belirlenen bedel üzerinden ön tahsis yapabilecekler. OSB’ler ön tahsis uygulaması ile elde ettikleri gelirle, bu alanda kamulaştırma bedellerini ödeyebilecekleri gibi altyapı çalışmalarını da yapabilecekler. Bu da OSB’lerimizi finansal açıdan rahatlatacak. Tüm bu düzenlemelerle artık OSB’lerimizin yeni yatırımcılara tahsis yapmak için 4-5 yıl gibi uzun süren yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanmış, böylece yeni yatırımların da önü açılmış olacak.”

Memiş Kütükcü, düzenlemeyle OSB sanayicilerinin en önemli sorularından biri olan, bir parselde birden fazla işletmenin faaliyet gösterememesi sorununun da çözüldüğüne dikkati çekerek, artık OSB’lerdeki katılımcı sanayicilerin, tesislerini üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabileceklerinin altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrganizeSanayiBölgeleriÜstKuruluşuOSBÜKMemişKütükçüOSBKanunuKamulaştırmadüzeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler seralarında üretimi sürdürüyor
Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler seralarında üretimi sürdürüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız
Bakan Nebati: Cari dengemiz, deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti
Bakan Nebati: Cari dengemiz, deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans