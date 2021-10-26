Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1508.33
ALTIN
550.29
DOLAR
9.4844
STERLİN
13.0683
EURO
11.0102
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 10:56
0 Okunma
Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği

DİNÇER KARACALAR

Otantik liderler, pandemide fark yaratıyor. Köklerini bilen koruyan, kültürel yerel reflekslerin farkında olan, global düşünen ve evrensel değerleri dikkate alan yetkinliklerin güçlendirilmesi “otantik liderler” de öne çıkıyor. Otantik liderler, güç, para veya mevki gibi kişisel çıkarları için değil; izleyenlere yol göstericilik ve destekleyicilik yapmayı önemsediği için zor zamanların güçlü liderleri oluyorlar.

Her bireyin ve her şirketin pandemiden etkilendiğini anlatan Türkiye’nin Marka ve İletişim Gurusu Ayşen Laçinel, şunları söyledi:

“Ayakta ve hayatta kalan, itibarını varlıklarını koruyan, günün ihtiyacını anlayıp hızla yenilenen markaların liderlerinde, otantik liderlik özelliklerinin öne çıktığını görüyoruz.  Evrensel düşünen, kültürü ve değerlerini bilen sahte olmayan sahici liderler, varolmaya ve var etmeye devam edecektir. Aynı zamanda, duygusal zekanın duyguların farkında olma ve sosyallik özellikleri ile de, otantik liderlik arasında güçlü bir bağ vardır. Bu konuda, siyasiler, iş insanları ve sanatçılar bireysel danışmanlıklara yoğun talep gösteriyorlar” dedi.

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği şunlardır:

1-Kendi amaçlarını anlamak,
2-Davranışlarını sağlam değerlere dayandırmak,
3-Toplumum hassasiyetini bilerek, kendi duyguları ve değerleri ile liderlik etmek,
4-İzleyicileri ve ekosistemindekiler ile güçlü ilişkiler kurmak, onları geliştirmek, yönlendirmek ve şeffaflığı ilke edinmek,
5-Öz disiplin sağlamak,

Anahtar Kelimeler:
Otantik Liderliğin Pandemide Hayat Kurtaran 5 Temel özelliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu
Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu
ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM
ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM
Yurt Dışından Ali Erbaş’a ve Dolar’ın Yükselişi ile Hükümeti Eleştirenlere Büyük Tepki
Yurt Dışından Ali Erbaş’a ve Dolar’ın Yükselişi ile Hükümeti Eleştirenlere Büyük Tepki
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans