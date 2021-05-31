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OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:14
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OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde OYAK’ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım’ın, hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.

"HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 35’E ULAŞABİLİR"

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.

OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.

"GÜÇLÜ İŞTİRAK YAPISINA SAHİP ARACI KURUM"

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, OYAK Yatırım’ın en önemli özelliklerinden birinin çatısı altında 3 iştirakinin olduğu vurgulandı. Açıklamada, " Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar" bilgilerine de yer verildi.

OYAK Yatırım’ın 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla sigortacılığın doğduğu dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd’s’ un yetkili brokeri olarak global oyuncular arasındaki yerini aldı.

Son beş yılda kârını 4.5 kat arttıran bir diğer iştiraki OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., net aktif değer artışıyla birçok ödüle layık görüldü.

OYAK Yatırım’ın diğer bağlı ortaklığı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu itibarıyla 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor. 

2020 YILININ EN BÜYÜK HALKA ARZI 

Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın Grup Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, Kervan Gıda ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNA İZİN ALDI 

Girişim sermayesi faaliyetlerini genişleten OYAK Portföy, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin çoğunluk hissesine yatırım yaptı. Bu alanda büyümeye devam eden şirket, beşinci girişim sermayesi yatırım fonu için de SPK iznini aldı. Mevcut girişim sermayesi yatırımları yanında girişim sermayesi yatırım fonu olarak tüketici finansman şirketine de yatırım yapılması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OYAK YatırımOYAKSermaye Piyasası Kurulu
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