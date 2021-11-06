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Palandöken: Bağ-Kur ile mağduriyet yaşayan esnafımız unutulmamalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, Bağ-Kur ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2021 Cumartesi 13:10
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Palandöken: Bağ-Kur ile mağduriyet yaşayan esnafımız unutulmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu belirtti. Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi; fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı" dedi.

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütüldüğünü anımsatarak, "Bununla birlikte uzun zamandır bu Bağ-Kur mağduriyetini yaşayan ve bir müjde bekleyen esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi Palandöken
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