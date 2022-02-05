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Palandöken: Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2022 Cumartesi 12:04
Palandöken: Elektrikte esnafa özel tarife uygulanmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını söyledi. Palandöken, esnafa özel bir tarife uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımız en az 800 kilovat saat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kilovat saate çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESKBaşkanBendevi PalandökenElektrikFatura
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