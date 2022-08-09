Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.771,41
ALTIN
1.032,02
DOLAR
17,92
STERLİN
21,70
EURO
18,33
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 54...
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Flaş Haber
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
Kapat

Palandöken: Esnafın zincir marketlerle rekabeti için yasal düzenleme getirilmeli

09 Ağustos 2022 Salı 15:53
Palandöken: Esnafın zincir marketlerle rekabeti için yasal düzenleme getirilmeli

KİLİS - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini söyledi.

Bendevi Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Palandöken, esnafın zincir marketlerle adil şekilde rekabet edebilmesi için yasal düzenlemenin getirilmesi gerektiğini söyledi. Esnafın zorlandığını ve sıkıntılarını aşabilmesi için nefes kredisine ihtiyaç duyduğunu da anlatan Palandöken, "Esnafımızın artık dijital dünyaya ayak uydurması gerekiyor. Malumunuz rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler var ve internet üzerinden satışlar yapılıyor. Bizlerin de buna entegre olmamız ve bu sisteme ayak uydurmamız lazım. Bu konuda konfederasyon olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişmesini sağlayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEsnafZincir Market
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız
Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız
TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek
TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek
Pelemir bitkisinden jet yakıtı elde edilecek
Pelemir bitkisinden jet yakıtı elde edilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans