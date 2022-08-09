Palandöken: Esnafın zincir marketlerle rekabeti için yasal düzenleme getirilmeli

KİLİS - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini söyledi.



Bendevi Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Palandöken, esnafın zincir marketlerle adil şekilde rekabet edebilmesi için yasal düzenlemenin getirilmesi gerektiğini söyledi. Esnafın zorlandığını ve sıkıntılarını aşabilmesi için nefes kredisine ihtiyaç duyduğunu da anlatan Palandöken, "Esnafımızın artık dijital dünyaya ayak uydurması gerekiyor. Malumunuz rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler var ve internet üzerinden satışlar yapılıyor. Bizlerin de buna entegre olmamız ve bu sisteme ayak uydurmamız lazım. Bu konuda konfederasyon olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişmesini sağlayacağız" dedi.