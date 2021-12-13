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Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Aralık 2021 Pazartesi 12:43
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Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezaların artışı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 çıktığını belirtti. Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 36,2 oranında zamlanacağını söyleyen Palandöken, "Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkarların mali yükünü çok artıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan diğer vergi ve cezaların bir seferliğe mahsus olmak üzere yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmamalı" dedi.

'ESNAF GİRDİ MALİYETLERİNİ SATIŞ FİYATINA YANSITMIYOR'

Palandöken, döviz kurlarındaki artışın başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini yükselttiğini belirterek, "Esnaf, artan girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları artırsa malını satamıyor, fiyatları artırmasa zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması hem esnafın mali yükünü artıracak hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Bu dönemde girdi maliyetlerini daha fazla yükseltecek düzenlemeler yapılmamalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vergi Harç Ve CezalarPalandöken
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