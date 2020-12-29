Pandemi, fuarcılık sektöründe ‘dijital açılım’ başlattı

İSTANBUL - Uluslararası ticaretin gelişiminde öncü bir rol üstlenen dünya fuarcılık sektörünün, pandemi nedeniyle güven sorunu ile karşı karşıya kaldığını anlatan Dijital Fuar Platformu ExpoValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, dijital fuarlara ilişkin bilgi verdi.

Dünya şirketlerinin fiziksel olarak düzenlenen fuarlara karşı endişeli yaklaşım sergilediğini belirten Yenitürkoğulları, “Şirketler, güvenlik ve sağlık endişesinin yanı sıra, yaşanan iptaller karşısında oluşan mali kayıplar nedeniyle dijital fuarların yaygınlaşması fikrinde birleşiyor” diye konuştu.

American Express Meetings & Events tarafından gerçekleştirilen Global Meetings & Events 2021 Araştırması, dünya genelindeki şirketlerin, fiziksel olarak düzenlenen etkinlik ve fuarları sağlık açısından riskli ve güvensiz bulduğunu gösteriyor. Buna göre, şirketlerin yüzde 77’si buna gerekçe olarak sosyal mesafe, yüzde 52’si ise hijyen faktörünü gösteriyor. Dünya şirketlerinin yüzde 59’u da fiziksel fuarların katılım iptalleri şartlarının, ciddi maddi zorluklar yaşattığına dikkat çekiyor.

Katılımcıların yüzde 68'i, sağlık ve güvenlik konusunda alınacak önlemlerle tam anlamıyla güvenli bir ortam inşa edilmedikçe, fiziksel fuarların düzenlenmemesi gerektiğine işaret ediyor. Avrupa özelinde bakıldığında, şirketlerin yüzde 87’si risk faktörleri nedeniyle bu tür organizasyonlara mesafeli yaklaşıyor. Kuzey Amerikalı şirketler ise 2021’deki fuarların dörtte birinin sanal olarak düzenleneceğini, fiziksel buluşmaların da 25’ten az bir katılımcıyla butik etkinlikler olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Dünya şirketlerinde, fiziksel etkinlik ve fuarları dijital ortama taşıyan platformların giderek daha da yaygınlaşacağı fikri ağırlık kazanıyor.



SEKTÖRDE DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Pandemi sonrasında dünya fuarcılık sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenitürkoğulları, “Dünya şirketleri sağlık ve güvenlik kaygıları nedeniyle fiziksel fuarlara karşı çekimser yaklaşıyor. Fiziksel fuarların yarattığı yaşamsal riskleri, ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesinden daha öncelikli görülüyor. Bu durum, dünyada fuarcılık sektöründe başlayan dijitalleşme hareketinin yaygınlaşmasına yönelik önemli adımları beraberinde getiriyor. Otomotivden savunmaya, gıdadan hizmet sektörüne kadar pek çok sektörün ticari ilişkilerine yön veren dünya fuarcılık sektöründe, dijital fuarların ağırlığının hissedildiği bir değişim yaşanıyor. Dünya şirketleri, bu değişimin izinden giderek, dijital fuarların sunduğu zaman ve maliyet tasarrufuyla gelecek planlarını daha akılcı stratejiler üzerine kurgulayabileceklerini gördü. Dünya fuarcılık sektörü de hem kayıpların hızla telafi edilebilmesi hem de şirketlerin ticari faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırılabilmesi açısından dijital fuarlara yöneliyor” ifadelerini kullandı.



DÜNYA ŞİRKETLERİ DİJİTALİN İZİNDEN GİDİYOR

Dünya şirketlerinde, pandemi dönemindeki çözüm arayışlarına cevap veren dijital fuarların, bir alternatif olmaktan ziyade kalıcı hale getirilmesi yönünde bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Yenitürkoğulları, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyanın herhangi bir ülkesinde faaliyet gösteren şirketler, bu fuarlara katılarak varlık gösteriyor. Özellikle ihracatçılar, dijital fuarlar aracılığıyla uluslararası ölçekte hareket kabiliyeti kazanıyor. Bulundukları ülkede kendilerini tanıtma, yeni pazarlara açılma, yeni iş birlikleri geliştirme fırsatları elde ediyorlar. Bu durum onlara ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu getiriyor. Belirsizlikle geçen bir dönemde ticari faaliyetlerin sürdürülmesi açısından çok verimli sonuçlar aldılar. Bu fuarlar sayesinde uluslararası ticarete yeni aktörler eklendi. Türk fuarcılık sektörünün dijitalleşme yönündeki adımlarını hızlandırmamız, bu kazanımları daha da artıracaktır.”

DİJİTALE YATIRIM, ŞİRKETLER İÇİN BİR ÖNCELİK HALİNE DÖNÜŞTÜ

Giderek daha da zorlaşan rekabet ortamında, şirketler açısından maliyetleri en aza indiren çözümlerin büyük bir avantaj sağladığına dikkat çeken Yusuf Yenitürkoğulları, bu avantajları şöyle özetledi:

“Dijitalleşme yönünde atılan her adım, şirketlere zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra verimlilik artışı da getiriyor. Dijital fuarlar da küresel rekabet ortamında yüzlerce şirketi aynı platformda buluştururken bu amaca hizmet ediyor. Zaman ve mekân kavramını tümüyle ortadan kaldıran bu fuarlar, fiziksel fuarlara nazaran daha düşük bedeller ile daha geniş bir coğrafyaya ulaşmayı olanaklı kılıyor. Fiziksel fuarlarda yaşanan iptaller karşısında oluşan maliyetleri de yok ederek şirketleri maddi açıdan güvenceye alıyor. Üstelik fiziksel fuarlara katılım için verilen destekler, dijital fuarlar için de sunuluyor. Şirketler, pandeminin ağır koşullarında faaliyetlerine yeni bir soluk kazandırmak için bu fuarlara katılımı öncelikleri arasına almalılar. Böylece yeni pazarlara açılma, yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalayabilirler.”



GELECEĞİN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE BELİRLEYİCİ ROL

Araştırmaların, dijital fuarların şirketlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından belirleyici bir rol üstleneceğine işaret ettiğini de kaydeden Yenitürkoğulları, “ExpoValley Dijital Fuar Platformu olarak düzenlediğimiz dijital fuarlar aracılığıyla ülkeler ve şirketler arası uzun soluklu iş birliklerinin temellerini atıyoruz. En son teknolojileri kullanarak planladığımız bu fuarlarla yeni nesil fuar deneyimi yaşatıyoruz. Sunduğumuz anında çeviri hizmeti, video konferans hizmetleri, otomatik takvim entegrasyonu ile bu deneyimi yeni iş birliklerine dönüştürüyoruz. Bunu yaparken, dijital fuarların şirketlerin ve pazarların ihtiyaçları ölçüsünde geliştirilmesi ve en yeni teknolojilerin entegrasyonuna yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.