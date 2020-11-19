Pandemi ihracattaki yükselişi durduramadı

İSTANBUL - 17 milyar 333 milyon dolarlık ekim ayı ihracatı, ilk 10 ayın en yüksek ihracat rakamı ve Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoru olarak literatüre girerken, e-ihracat faaliyetlerinin hız kazanmasıyla bin 742 firma ihracatçı kimliğiyle iş başı yaptı. 742 firma, ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda ise 42 bin 559 firma, 208 ülkeye Türk ürünlerini gönderdi.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

49 ilin ihracatını artırdığı ekim ayında, İstanbul 6 milyar 991 milyon dolar ile zirvedeki yerini korudu. 1 milyar 456 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 325 milyon dolarla Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir, 801 milyon dolarla Gaziantep, İstanbul’dan sonra en çok ihracat yapan iller arasında yer aldı. Adıyaman yüzde 200’ü aşan artışla 12 milyon dolar, Rize yüzde 146 artışla 11 milyon dolar, Kastamonu yüzde 100 artışla 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İHRACATTA TÜRKİYE’NİN YENİ GÖZDESİ ALMANYA

Ekim ayındaki ihracatta ürün grupları ve miktar bazında en büyük payı yine Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Avrupa’ya ihracat, ekim ayında yüzde 4,1 artışla 7,23 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak tüm ihracat faaliyetlerinden yüzde 41,7 pay aldı. Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya oldu. Onu, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak izledi.

Türkiye’nin ihracatında Almanya’nın öne çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan B2B e-ihracat platformu Trade Valley’in kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, “Ekim ayında Almanya’ya ihracatımızda bir önceki yılın ekim ayına göre, yaklaşık yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Eylül ayındaki yüzde 8’lik artışın ardından yakalanan bu ivme, bir artış trendinin habercisi niteliğinde. Bu dönemde Almanya’ya tütün ihracatımız yüzde 249,82 ile rekor bir artış gerçekleştirdi. Onu, 93,77’lik artışla sanayi ürünleri, yüzde 88,86 ile mücevher ve yüzde 75,97’lik artışla madencilik ürünleri ihracatımız izledi. Diğer dikkat çekici artışlar; yüzde 44,50 ile süs bitkileri ve mamulleri ihracatı, yüzde 36,58 ile yaş meyve ve sebze ihracatında görüldü. Son iki ayı birlikte değerlendirdiğimizde Almanya ile ihracat faaliyetlerimizdeki artışta e-ihracat faaliyetlerinin yükselen bir etki yarattığını söyleyebiliriz. E-ihracatın yarattığı potansiyel doğru şekilde kullanılırsa, Almanya’ya ihracatta rekor artışlar görebiliriz” dedi.

“E-İHRACATA YÖNELİK ATILAN HER ADIM KARŞILIK BULUYOR”

Pandemi dönemine rağmen kazanılan bu ivmede e-ihracat faaliyetlerinin payı olduğuna değinen Yusuf Yenitürkoğulları, “Pandeminin getirdiği yeni dünya düzeni, Türkiye’nin ihracat faaliyetlerine yeni bir açılım kazandırdı. Bu dönem, ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi, ihracatın da yol haritasını şekillendirdi. Yeni dönemde dijitalleşme sürecini başlatan firmalar, uluslararası ticaret ortamına dahil oldu. Bu süreçte e-ihracat ve e-ticaret hareketine uyum sağlamanın ne kadar elzem olduğu anlaşıldı. İhracatta yakalanan artış trendinin sürdürülebilir kılınması için yüzümüzü daha çok e-ihracat faaliyetlerine dönmemiz gerekiyor. Zira e-ihracata yönelik atılan her adımın karşılık bulduğunu çok net görüyoruz” ifadelerini kullandı.