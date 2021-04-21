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"Pandemide havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü günden 15 Nisan 2021 tarihine kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildi" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:29
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"Pandemide havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi"

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olduğu belirtti. Aldıkları önlemler sayesinde pandemi sürecini başarılı yönettiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 

"Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Türk Hava Yollarının başarıları milletimizi gururlandırdı. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü günden 15 Nisan 2021 tarihine kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildi.  15 Nisan'a kadar iç hatta 46 milyon 554 bin 405 yolcu, dış hatta 26 milyon 269 bin 303 yolcu olmak üzere toplamda 72 milyon 823 bin 708 yolcu hava yolunu tercih etti.  Aynı dönemde havalimanlarında iç hatta 578 bin 159, dış hatta 256 bin 376, toplamda ise 834 bin 535 uçak trafiği gerçekleşti." 

Bakan Karaismailoğlu, bu başarının milleti gururlandırdığını belirterek, "Kuruluşumuz, havalimanlarındaki üstün performansına hava trafik yönetimindeki başarısını da ekledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Merkezi, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluPandemiHavalimanıYolcuHizmet
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