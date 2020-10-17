Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2473
EURO
9.2279
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan...
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
İÇİMDEKİ SAKLI CENNET
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”
Dünya Gıda Günü’nde “Büyütelim, Besleyelim,...

Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı

Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada kısıtlanan sosyal hayat nedeniyle, e-ticarete talep arttı. Birçok kişi evinden bir tıkla alışveriş yaparak, yeni alışkanlıklar kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:03
0 Okunma
Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı

Cem Yılmaz ile başlatılan yeni iletişim atılımı ve iş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık. Bu da pandemi sürecinde hem dijital dönüşümün, hem de e-ticaretin hız kazandığını bizlere gösterdi” dedi.

Koronavirüs salgını döneminde birçok alışkanlık değişti. Tüm dünyada sosyal hayatın kısıtlanması nedeniyle alışverişler de internet üzerinden yapılmaya başladı. E-ticaret platformu Hepsiburada da ünlü sanatçı Cem Yılmaz ile yeni iletişim atılımı ve iş birliği başlattı. Cem Yılmaz'ın sevilen filmlerindeki karakterlerin içinde bulunduğu ilk reklam filmi de dün yayınlandı. İzmir’de Cem Yılmaz'ın da katıldığı yeni iş birliğinde Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, pandemi sonrası e-ticaretin nasıl ivme kazandığını ve pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmak adına yapılan inovasyonlardan söz etti. Pandemi sürecinde Türkiye’deki dijital dönüşümün çok hızlandığını hep birlikte gözlemlediklerine dikkat çeken Emirdağ, "Yaklaşık yüzde 5-6 civarında olan toplam dijital perakendenin total perakendeye oranı, pandemideki 3 ay sonunda iki haneli sayılara çıktı. Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık. Bu da pandemi sürecinde hem dijital dönüşümün, hem de e-ticaretin hız kazandığını bizlere gösterdi” diye konuştu.

‘KALİTE VE YENİLİK ANLAMINDA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

Pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmak adına yapılan inovasyonlardan bahseden Emirdağ, “Vizyonumuzu bir ekosistem olarak Türkiye’nin ve bölgenin en büyük teknoloji şirketi olma amacıyla devam ettiriyoruz. Bu anlamda, pandeminin biraz öncesinde hayata geçirdiğimiz, yarım saatte market ihtiyaçlarını kapınıza getiren HepsiExpress bu ekosisteme katıldı. Arkasından, kargo firmamız HepsiJett, tüm Türkiye’deki hizmetlerini yaygınlaştırdı ve büyüdü. Ödeme kolaylıkları sağlayan, bu dönemde bankaya gitmeden banka kredisi almanızı sağlayan, birçok ödeme çözümü getiren HepsiPay firmamız da bu sistemde yerini aldı." şeklinde konuştu. 

Murat Emirdağ şöyle devam etti;

"HepsiGlobal’le Türkiye’den e-ihracatla yeni bir ihracat atılımı yaratmak ve İstanbul’dan 4 saat uçak mesafesindeki 1 milyar müşteriye hizmet sunmak amacıyla hayata geçip, yatırımlarını artırdı. Özellikle pandemi sürecinde hijyen, kalite, iş güvenliği gibi konulara dikkat ettik. Yatırımlarımız devam etti. Türkiye’deki e-ticaret platformlarında kalite ve yenilik anlamında öncülük ettiğimizi görüyoruz. Birçok inovasyonumuzu tüketiciyi dinleyerek hayata geçiriyoruz. Hızlı teslimatlar, taze gıda ihtiyaçları, ödeme kolaylığı ihtiyaçları yatırımlarımıza yön verdi” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiEticaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi
İstanbul Havalimanı'na 'Sıfır Atık' belgesi
Antalya 3 milyon turiste ulaştı
Antalya 3 milyon turiste ulaştı
Bankaya daha çok para yatırdık
Bankaya daha çok para yatırdık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans