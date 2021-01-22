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Pandemiden doğan marka: Shelove

Kadın modasında yeni bir marka

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 10:00
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Pandemiden doğan marka: Shelove

Girişimci işadamı Oktay Batal ile tekstil firması sahibi Onur Tetikli güçlerini birleştirdi, ortaya ‘Shelove’ markası çıktı. İki başarılı işadamının yarattığı giyim markası, Shelove  sitesi üzerinden tüketiciyle buluşacak.

Dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren pandemi döneminde e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Alışveriş merkezlerinin hizmet saatlerinin kısıtlanması ve kalabalık yerlerin salgın açısından risk taşıması, tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneltti. Dijital alışverişe yönelik bu ilgi, girişimci işadamları Oktay Batal ve Onur Tetikli’yi harekete geçirdi. İşinde uzman iki isim, hem e-ticaret hem de moda sektörlerine yeni bir soluk getirmek için harekete geçti ve bu işbirliğinden yepyeni bir marka doğdu: Shelove.

ŞIKLIĞIN YENİ ADRESİ

10 yılı aşkın süredir e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Oktay Battal ile 10 yıldır kendi şirketiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Onur Tetikli’nin tüm tecrübelerini aktardığı Shelove markası, kadınlara yönelik giyim ürünleri sunacak

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kadın Modasında Yeni Bir MarkaPandemiden Doğan Marka: SheloveDinçer Karacalar
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