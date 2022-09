Pazarlama dünyasının liderleri ‘CMO Summit 2022’de buluşacak

İSTANBUL - İş dünyasının liderleri, DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla 22 Eylül’de dördüncü kez gerçekleşecek CMO Summit’te bir araya geliyor. RESHAPE temasıyla Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de düzenlenecek zirvede, pazarlamanın bugünü ve geleceği, pandemi sonrası dijital dönüşümü ve pazarlamada sürdürülebilirlik odakları ele alınacak. ‘CMO Summit 2022’nin finalinde ise ‘En Etkin 50 CMO'ya ödülleri verilecek.





Pandemi sonrası normal hayata dönüşü hızlandıran şirketler, birçok sürecin yeniden tasarlanması amacıyla pazarlama alanında yeni arayışlara odaklandı. Bu amaç doğrultusunda iş dünyasının üst düzey yöneticileri, DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen ‘CMO Summit 2022’de, RESHAPE teması ile İstanbul'da bir araya gelecek.





2018 yılından bu yana Türkiye'nin pazarlama buluşmaları arasında gösterilen zirvede, pazarlamanın geleceği ve trendleri, iş dünyasının bugünü ve geleceği ele alınacak. Pandemi sonrası dönemde doğru ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan organizasyonların liderleri, Türkiye’de ve global pazardaki dijitalleşme odaklı büyümeye dair görüşlerini ve sektörel deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. ‘CMO Summit 2022’, ayrıca markaların sektöre yön veren pazar deneyimlerine ve marka hikayelerine de ev sahipliği yapacak.





ZİRVE GELECEĞİN PAZARLAMASINA ODAKLANACAK





CMO'larına kapı açacak zirvede, pazarlama ve yönetim alanından önemli karar alıcılar ve düşünce önderleri, yönetim danışmanları, uzmanlar, akademisyenler, pazarlama sektörünün duayenleri ve basın mensupları katılacak. Gün boyu sürecek oturumlarda 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.





Simon-Kucher & Partners, UAE Yönetici Ortağı Lovrenc Kessler’in ‘Pazarlamanın geleceği: Akılda tutulması gereken en önemli mega trendler’ (Future Of Marketing: Top Mega-Trends To Keep In Mind) konuşmasıyla başlayacak programın ardından, ilk panelinde ‘Doğru ve Sürdürülebilir Büyümenin Adımları’ konuşulacak. Simon-Kucher & Partners Kıdemli Direktörü Okan Çetintürk moderatörlüğünde yapılacak panelde Karaca CEO’su Fatih Karaca, Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın ve Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz görüşlerini paylaşacak.





İkinci panel öncesinde Shell & Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu, katılımcılara ‘Anlamın Peşinden Gitmek’ adlı bir sunum yapacak, hemen ardından BI Technology Müşteri Başarısından Sorumlu Direktörü Önder Altınbilek ve Reckitt Amerika’nın Pazarlama Direktörü Tarık Bayar katılımcılarla marka hikayeleri ve deneyimlerini anlatacak.





NielsenIQ Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı & Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Türkiye'de Dijitalleşme: Dönüşürken Büyümek’ adlı ikinci panelde ise Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, Migros Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Turgut Aydın Holding CSO’su Hüseyin Binzat ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen konuşmacı olarak yer alacak.





RESHAPE temasıyla düzenlenen zirvenin ‘Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri’ başlıklı üçüncü ve son panelinde markaların yaratıcı ve ses getiren pazarlama yöntemleri ve deneyimleri ele alınacak. Panelde, DeFacto Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Barış Sönmez, Hayat Kimya Global Pazarlama Direktörü Ertunga Kut, Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü Hatice Vanlıoğlu ve TFI TAB Gıda Yatırımları CMO’su Sinan Ünal konuşmacı olacak. Liderler, Publicis Groupe Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın moderatörlüğünde deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacak.





ZİRVE GELENEKSEL ‘EN ETKİN 50 CMO ÖDÜL TÖRENİ’ İLE SONA ERECEK





Zirvenin ardından, DataExpert katkıları ile BMI Business School tarafından yürütülen ve Eylül ayı başında açıklanan ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının ödülleri de düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine takdim edilecek.