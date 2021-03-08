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"Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY, hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:30
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"Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık"

İSTANBUL - THY Genel Müdürlük binasında basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 3. Çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık" dedi. 

Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı  yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi. 

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını söyleyen Aycı, "Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu  sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker AycıTHY
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