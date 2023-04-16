Ramazan Bayramı'nın e-ticaretteki satışı yüzde 30 artırması bekleniyor

İstanbul

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, e- ticaret sitelerinde bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişlerinin başladığını belirterek, "Özellikle bayrama özel markaların ve pazaryerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz." dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ekmekçi, ramazan ayı hazırlıkları ve bayram alışverişlerinin kovid-19 salgınının getirdiği alışkanlıklarla e-ticaret üzerinden yapılmaya devam edildiğini belirterek, "Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları online alışverişe yönelmesi ve kampanyaların da etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından ramazan ayında hediye olarak gönderilen ramazan kolisi satışlarında artış yaşandığını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmanın ön plana çıktığı ramazan ayında tüketiciler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bu kolileri tercih ediyor. Bu yıl hediye ramazan kolilerine depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırlanan bağış kartları da eklendi. Özellikle pazar yerleri üzerinden yapılan alışverişlerle bu bağış kartları özelinde ramazan ayında olduğu gibi bayram alışverişlerinde de tüketicilerimiz depremzedelere desteklerini yapıyor.

Bunların yanında bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri de başladı. Özellikle bayrama özel markaların ve pazaryerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz."

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise bayram dönemlerinde diğer günlere göre farklı alışveriş dinamiklerinin ortaya çıktığını ve tüm ülkenin paylaştığı ortak özel günler olması nedeniyle daha fazla alışverişin yapıldığı dönemler olduğunu söyledi.

Ramazan ayı itibarıyla temel tüketim-gıda, züccaciye kategorilerinde önemli bir talep görüldüğünü aktaran Özgün, "Bayram öncesinde en çok temel tüketim-gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapılıyor. Ülkemizde bayramlar bir tatil dönemi olarak da değerlendirildiği için Hepsiburada Seyahat üzerinden alınan uçak bileti oranları da normal dönemlere göre daha yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.

Özgün, bayram alışverişlerinde geçen yıla göre artış olacağını ön gördüklerini vurgulayarak, "Ramazan ayının başlangıcından bu yana züccaciye, süpermarket ve ev aletleri kategorilerine ilgi arttı. Örneğin; düdüklü tencere satışlarımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48, Türk kahvesi makinelerinin siparişinde ise yüzde 173‘lük artış görüldü. Süpermarket kategorisine baktığımızda da özellikle kahve tüketiminde ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin; filtre kahve satışlarımız tam yüzde 83 arttı." şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesinde 120 bin kişinin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Depremin ilk gününden itibaren tüm depremzede vatandaşların yardımına koşmak için pek çok destek projesini bir arada yürüttüklerini ifade eden Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgeyi e-ticaretle kalkındırmak için Hepsiburada sözü verdik.Bu dönemde satıcılarımızı desteklemek için hayata geçirdiğimiz çalışmalar arasında 'Her Sipariş, Bir Destek' projemizle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini satışa sunduk. Bu uygulamayı deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtık. Bu program sonrasında hem müşterilerimizden hem de deprem bölgesinde bulunan satıcılarımızdan oldukça fazla olumlu geri bildirim aldık.

Yakın zamanda, 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' adını verdiğimiz uzun dönemli projemizi duyurduk. Bu program kapsamında bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafı 2 yıl boyunca, Hepsiburada’nın teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla destekleyeceğiz. Böylece, 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programıyla 2 yıl içerisinde bölgeden yapılan e-ticaret kapasitesini 10 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımlarımızın etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Özgün, ramazan ayına özel deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Deprem Bölgesine Ramazan Kolisi İle Destek Ol" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Kampanya kapsamında müşterilerimiz, Hepsiburada'nın özel ürün sayfalarından online olarak Ramazan kolisi bağışı yapabiliyor. Hepsiburada olarak, İhtiyaç Haritası ile iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak erzak kolileri sayesinde dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.