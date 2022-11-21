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Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

Enerji krizi ve fosil yakıtlardan çıkış son dönemin en çok konuşulan başlıkları arasına yerleşirken, Uluslararası Enerji Ajansı yenilenebilir ve temiz enerjiye geçişin hızlanacağını öngördü. Küresel temiz enerji yatırımlarının yılın sonuna kadar 1,3 trilyon dolara ulaşması beklenirken, yenilenebilir enerji sektöründe yeni bir yatırım haberi geldi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:44
Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Küresel araştırma ve danışmanlık şirket , ülkelerin karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma çabalarının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları enerji sektörünün en önemli unsurlarına dönüştüreceğini öngördü. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan Dünya Enerji Görünümü başlıklı güncel raporda da piyasaların yeniden dengelenmeye başladığı dönemde yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kazanımlar gördüğüne dikkat çekildi. Ajans, yıl sonuna kadar küresel temiz enerji yatırımlarının 1,3 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ederken, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yeni bir haber geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Holdingin 50 milyon TLlik sermayeyle Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kuruluşu için harekete geçerek, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlayacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Avrupa Yatırım Holding Başkanı Ramazan Burak Telli, Avrupa Yatırım Holding olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle doğru sektörlerde yatırım yaparak değer oluşturmayı amaçlıyoruz. 2023te istikrarlı bir büyüme öngörülen yenilenebilir enerji de bu sektörler arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda, yenilikçi, değer odaklı ve çevreye duyarlı son yatırımımız, 50 milyon TLlik sermayesiyle Avren Enerji oldu. Yenilenebilir enerji sektörü için büyük yatırımlar planlıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji alanında fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki işbirlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu belirtildi. Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla kuruluş işlemlerine başlanan şirketin 50 milyon TLlik kuruluş sermayesinin tamamının Avrupa Yatırım Holding tarafından üstlenileceği ifade edildi. Geçtiğimiz 10 yılda yenilenebilir enerji sektöründe görülen büyümenin tüm beklentileri aştığını vurgulayan Ramazan Burak Telli, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan Avrupa merkezli enerji krizinin, 2030 ve 2050 için belirlenen çevresel hedeflere giden yolda hızlandırıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ülkemiz de bu konuda stratejik adımlar atarak Türkiyenin bölgesel ve yerel pazardaki rolünü güçlendirmek için çalışıyor. 2023e kadar toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının %30a çıkarılması, 2027ye kadar kapasitenin 16 bin megavata taşınması hedefleniyor. Avrupa Yatırım Holding olarak bu alanda çıkacak fırsatları değerlendirmesini hedeflediğimiz Avren Enerji, ülkemizin refahını artırma misyonumuzun bir parçası olarak konumlanıyor” diye konuştu.

Değer odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz

Sağlık, geri dönüşüm ve turizm alanlarında yaptıkları yatırımlarla portföylerini genişlettiklerini ve yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu bir yatırım yaklaşımı benimsediklerini hatırlatan Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: Orta vadede sağlık, enerji ve yazılım gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarımıza hız vererek Türkiye'nin en değerli yatırım şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde Ege Karma Kauçuk gibi yatırımlarımızla sürdürülebilir bir gelecek perspektifinde potansiyel vaat eden şirketlerin ortağı olduk. Avren Enerjiyle yenilenebilir enerji sektörüne dahil olarak bu çabamızı bir adım ileri taşımak istiyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde toplumsal yaşamda saydamlığa, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak değer odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Burak TelliAvrupa Yatırım HoldingYenilenebilir Enerji
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