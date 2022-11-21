Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Küresel araştırma ve danışmanlık şirket , ülkelerin karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaş ma çabalarının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları enerji sekt ö rünü n en ö nemli unsurları na d ö nüştü rece ğini ö ng ö rdü. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan Dünya Enerji G ö rünümü başlıklı güncel raporda da piyasaların yeniden dengelenmeye başladığı d ö nemde yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir kazanımlar g ö rdüğüne dikkat çekildi. Ajans, yıl sonuna kadar küresel temiz enerji yatırımlarının 1,3 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ederken, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin yeni bir haber geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu ’ na (KAP) yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Holding ’ in 50 milyon TL ’ lik sermayeyle Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kuruluşu için harekete geçerek, yenilenebilir enerji sekt ö ründe faaliyet g ö stermeye başlayacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Avrupa Yatırı m Holding Ba şkanı Ramazan Burak Telli, “ Avrupa Yatırım Holding olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle doğru sekt ö rlerde yatırım yaparak değer oluşturmayı amaçlıyoruz. 2023 ’ te istikrarlı bir büyüme ö ng ö rülen yenilenebilir enerji de bu sekt ö rler arasında ö ne çıkıyor. Bu kapsamda, yenilikç i, de ğer odaklı ve çevreye duyarlı son yatırımımız, 50 milyon TL ’ lik sermayesiyle Avren Enerji oldu. Yenilenebilir enerji sekt ö rü için büyük yatırımlar planlıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji alanında fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor

KAP'a yapılan açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sekt ö rlerdeki işbirlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu belirtildi. Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla kuruluş işlemlerine başlanan şirketin 50 milyon TL ’ lik kuruluş sermayesinin tamamının Avrupa Yatırım Holding tarafından üstlenileceği ifade edildi. Ge çtiğimiz 10 y ılda yenilenebilir enerji sekt ö ründe g ö rülen büyümenin tüm beklentileri aştığını vurgulayan Ramazan Burak Telli, “ Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan Avrupa merkezli enerji krizinin, 2030 ve 2050 için belirlenen çevresel hedeflere giden yolda hızlandırıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ü lkemiz de bu konuda stratejik adımlar atarak Türkiye ’ nin b ö lgesel ve yerel pazardaki rolünü güçlendirmek için çalışıyor. 2023 ’ e kadar toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının %30 ’ a çıkarılması, 2027 ’ ye kadar kapasitenin 16 bin megavata taşınması hedefleniyor . Avrupa Yatırım Holding olarak bu alanda çıkacak fırsatları değerlendirmesini hedeflediğimiz Avren Enerji, ülkemizin refahını artırma misyonumuzun bir parçası olarak konumlanıyor” diye konuştu.

“ Değer odaklı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdü rece ğ iz ”