Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.482,63
ALTIN
929,41
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...

Raylı sistemler sektörü Rail Industry Show’ da bir araya gelecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 14:55
Raylı sistemler sektörü Rail Industry Show’ da bir araya gelecek

İSTNABUL  - Modern Fuarcılık tarafından düzenlenen “Rail Industry Show” Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi’’ 10-12 Mayıs 2022 tarihinde Eskişehir’deki ETO-TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği (RAYDER), ARUS, UTİKAD ve Eskişehir Sanayi Odası, etkinliği destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.  Fuar, demiryolu endüstrisi ile ilgili sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.


 

Uluslararası demiryolu sektörünün kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail Industry Show, Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla tüm dünyada Fuar, 10-12 Mayıs 2022’de, yüzde yüz yerli ile kurulmuş bir şirket olan Modern Fuarcılık’ın organizasyonuyla düzenleniyor. 15 ülkeden 100 yerli ve yabancı firmanın ve 5 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan fuar, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulması, mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için de zemin oluşturacak.


 

Demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren Türkiye’den ve dünyadan altyapı, üstyapı, çeken çekilen araç üreticileri, teknoloji, güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı sistem üreticileri Rail Industry Show’da bir araya gelecek. Kaliteli üretim yapan KOBİ’ler de bu fuarda kendilerini tanıtma ve dünyaya açılma olanağı bulacak.


 

Bugüne kadar yapılan tanıtım çalışmalarıyla dünya çapında 2.500.000 sektör temsilcisine ve 3500 firmaya RAIL INDUSTRY SHOW ‘la ilgili erişim sağlandı. Fuar süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, canlı yayınlarla bu kitleye ulaştırılmaya devam edecek.


 

RISFİNANCE SUMMİT’22 RAYLI SİSTEMLER FİNANSMANI ZİRVESİ’ 2022


 

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek olan, RISFinance Summit’22 Raylı Sistemler Finansmanı Zirvesi; banka ve fon yöneticileri, yabancı hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, proje danışmanlık, sigorta ve hukuk şirketlerini bir araya getirecek. Zirvede; altyapı yatırımları, finansman modelleri, proje finansmanı nasıl sağlanır, raylı sistemler sektörünün ihtiyaçları, raylı sistemler ve altyapı hizmetlerinde sürdürülebilir yatırımlar gibi merak edilen konular konuşulacak. Ayrıca talepler doğrultusunda, iş birliği amaçlı birebir toplantılar organize edilecek.


 

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ ESKİŞEHİR


 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Demiryolu Fuarı’nın Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve Eskişehir için büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu:


 

‘‘Eskişehir, coğrafi avantaja ve köklü bir ticaret ve sanayi geleneğine sahip. O nedenle ülkemiz için değer üreten kentlerin başında geliyor. Odamızın, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yatırımına karar vermesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz ki demiryolu endüstrisidir. Eskişehir’in sahip olduğu demiryolu, havacılık ve seramik kümelerinin lobi gücüne katkı sağlanması, Eskişehir’de oluşacak fuarcılık endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlendi. Demiryolu sektörüne özel bir fuar düzenlenmesi için odamızca titiz bir çalışma yürütüldü ve sonucunda fuar organizasyonu için Modern Fuarcılık A.Ş. seçildi. TÜRASAŞ gibi ülkemizin modern sanayiine öncülük etmiş bir fabrika ve yan sanayileri, ülkemizdeki demiryollarının tek kesişim noktası Eskişehir’deyken, demiryolu fuarının Eskişehir’de düzenlenmesi doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız da bu stratejik alanı desteklemeye, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak demiryolu endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya devam edecektir.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Raylı Sistemler SektörüRail Industry Show
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut satışında yüzde 20,6 artış
Konut satışında yüzde 20,6 artış
"Ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak"
"Ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak"
Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor
Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans