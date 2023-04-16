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Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Kurumumuz, kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurumumuz, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir." ifadesini kullandı.

16 Nisan 2023 Pazar 16:24
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Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Kurumumuz, kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı
Ankara

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yazılı açıklamasında, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin ülkedeki kırmızı et fiyatları olduğunu bildirdi.

Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlarla kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden Küle, şu değerlendirmede bulundu:

"En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim Kurumumuz, 2022'den itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir."

Küle, kırmızı et piyasasına ülkeyi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlarının, sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışlarının ele alındığını belirtti.

Söz konusu piyasa davranışlarına ilişkin incelemelerin, piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığına dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin sektördeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının veya eylemlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendecilerle ilişkilerinde rekabete aykırı davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Zira rekabet kurallarına aykırı bu davranışlar, doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmekte. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir. Kurumumuz, tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olup, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir."

AA

Son Güncelleme: 16.04.2023 16:33
Anahtar Kelimeler:
KırmızıetRekabetKurumuBaşkanBirolKülle
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