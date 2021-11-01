Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,531.90
ALTIN
547.97
DOLAR
9.54
STERLİN
13.04
EURO
11.05
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim...

'Rekabet olmazsa fiyatları kontrol edemezsiniz'

TİCARET Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Perakende ticareti yapan birisi, başka birisinin oraya gelmesini istemeyebiliyor. Ama rekabet diye bir şey var. Rekabet olmazsa fiyatları da kontrol etme şansınız yok" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 14:37
0 Okunma
'Rekabet olmazsa fiyatları kontrol edemezsiniz'

Giresun Ticaret Borsası'nın düzenlediği 'Fındıkta Lisanslı Depoculuk' çalıştayına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, lisanslı depoların fındığın daha iyi değerlendirilebilmesi için önemli bir enstrüman olduğunu belirtti. Uçarmak, uygun yerlerde birbirine rakip olmayacak talepleri değerlendirmeye hazır bulunduklarını söyledi. Perakende ticaretinin düzenlenmesine yönelik bakanlıkça çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Uçarmak, "Piyasaların oluşması bakımından kendine ait bazı özellikleri var. Perakende ve hal kanunundan sonra şimdi de elektronik ticaret diye bambaşka bir şey çıktı. Tüketicilere tanımış olduğunuz bazı haklar, normal perakendeyi tehdit eder vaziyete geldi. Siz tüketiciye vermiş olduğunuz hakları kaldıramazsınız. Fakat geleneksel perakende ile elektronik ticareti arasında da bir denge sağlamak zorundasınız. Her talebi yapmaya kalksanız, ortaya kaos çıkar. Ama burada herkesin menfaatine hitap edecek ya da herkesin bir adım ileri veya geri adım atacak hizalanmasına sebebiyet verecek düzenlemeler yapmak zorundayız. Perakende ticareti yapan birisi, başka birsinin oraya gelmesini istemeyebiliyor. Ama rekabet diye bir şey var. Rekabet olmazsa fiyatları da kontrol etme şansınız yok" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sezai UçarmakTicaret BakanlığıFındıkRekabetGiresun Ticaret Borsası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacak
Bakan Dönmez: 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacak
'2022'de gübre desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz'
'2022'de gübre desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz'
Karadeniz’e dolgu lojistik liman inşaatı başladı
Karadeniz’e dolgu lojistik liman inşaatı başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans