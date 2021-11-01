'Rekabet olmazsa fiyatları kontrol edemezsiniz'

Giresun Ticaret Borsası'nın düzenlediği 'Fındıkta Lisanslı Depoculuk' çalıştayına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, lisanslı depoların fındığın daha iyi değerlendirilebilmesi için önemli bir enstrüman olduğunu belirtti. Uçarmak, uygun yerlerde birbirine rakip olmayacak talepleri değerlendirmeye hazır bulunduklarını söyledi. Perakende ticaretinin düzenlenmesine yönelik bakanlıkça çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Uçarmak, "Piyasaların oluşması bakımından kendine ait bazı özellikleri var. Perakende ve hal kanunundan sonra şimdi de elektronik ticaret diye bambaşka bir şey çıktı. Tüketicilere tanımış olduğunuz bazı haklar, normal perakendeyi tehdit eder vaziyete geldi. Siz tüketiciye vermiş olduğunuz hakları kaldıramazsınız. Fakat geleneksel perakende ile elektronik ticareti arasında da bir denge sağlamak zorundasınız. Her talebi yapmaya kalksanız, ortaya kaos çıkar. Ama burada herkesin menfaatine hitap edecek ya da herkesin bir adım ileri veya geri adım atacak hizalanmasına sebebiyet verecek düzenlemeler yapmak zorundayız. Perakende ticareti yapan birisi, başka birsinin oraya gelmesini istemeyebiliyor. Ama rekabet diye bir şey var. Rekabet olmazsa fiyatları da kontrol etme şansınız yok" diye konuştu.