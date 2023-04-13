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Reklam Kurulu, kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasaplara 1,1 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumunun (ESK) unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:25
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Reklam Kurulu, kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasaplara 1,1 milyon lira ceza kesti
Ankara

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumunun (ESK) unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verirken tanıtımlarının da durdurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunun 11 Nisan'da gerçekleştirilen son toplantısında gündeme alınan 206 dosya karara bağlandı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 dosyanın mevzuata aykırı olduğuna karar verildi.

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığa ulaşan başvurularda dikkati çeken, ülkede faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il-ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumu, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları oldu.

Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ildeki ticaret il müdürlükleri tarafından bulundukları ilin mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirildi.

Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alındı, incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verildi.

Tüketicilerin güveni kötüye kullanıldı

Bu kapsamda, Kurulca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle, Kurul gündeminde görüşülen söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira idari parası uygulanmasına ve anılan tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

Kurul, ESK dışındaki dosyaları da karara bağladı. Kurul, ESK'yi taklit edenler dahil mevzuata aykırı dosyalar nedeniyle toplamda 7 milyon 140 bin 604 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Açıklamaya göre, Bakanlık tarafından tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olan tanıtımlar yakından takip ediliyor. Gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle izleniyor.

Reklam Kurulunun mayıs ayı toplantısında da Bakanlığa ulaşan dosyalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EtveSütKurumuReklamKuruluTicaretBakanlığı
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