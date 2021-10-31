ALMİNA BESRA BABAR / İSTANBUL

DİJİTAL Halı sektöründe Türkiye’nin öncü firması Fustat Life, (Belemir Halıları), dijital platformlarda büyük başarılar elde eden Halıfuryası, 2022 yılı reklam yüzünü arıyor.

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren Fustat life (Belemir halıları)yönetim kurulu başkanı Kadir Elmalı, Halıfuryası markasıyla da Dijital platformlarda büyük başarıya ulaştı. Halıda zarafet sloganıyla 2019 da yola çıkan Elmalı, Şuan insagram ve sosyal medyada ciddi takipçi seviyesine ulaşarak Halıfuryası markasıyla ön plana çıkarmayı başardı. 24 ülkeye halı dağıtan firmasının 2022 reklam yüzünü arayan genç iş insanı Kadir Elmalı,’Amacımız sektöre göz kamaştırıcı yeni desenler ve katma değer ürünlerle Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaktır. Firmamızın reklam yüzünü arıyoruz. Şimdi dünyaca ünlü bir aktör ile görüşme halindeyiz. Bu dünya starıyla birlikte bir de Ülkemizde halktan bir yüz arayışına girdik. Jürinin vereceği karar doğrultusunda reklam yüzümüzü belirleyeceğiz” dedi.

DÜNYAYA HALI SATIYORUZ

24 Avrupa ve Ortadoğu ülkesine dijital halı sattıklarını dile getiren Elmalı,’Yakın gelecekte başta Türkiye olmak üzere,dünyanın söz edeceği öncü marka haline geleceğiz’diye konuştu.