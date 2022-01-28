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REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI İBRAHİM HALİL YÖRÜK, RTSO SEÇİMLERİ İÇİN ŞEFFAF ODA ŞEFFAF YÖNETİM SLOGANIYLA DEĞİŞİM STARTI VERDİ. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 12:32
REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI İBRAHİM HALİL YÖRÜK, RTSO SEÇİMLERİ İÇİN ŞEFFAF ODA ŞEFFAF YÖNETİM SLOGANIYLA DEĞİŞİM STARTI VERDİ. 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL 

Yörpet Gurup Petrolleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, RTSO Meclis Üyesi İş Adamı Halil İbrahim YÖRÜK,  Bu yıl yapılanacak olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ile ilgili şehrin Kanaat Önderleri, İş insanları ve STK Temsilcileri ile bu akşam Reyhanlı ilçesinde akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi 0dasıBaşkan Adayı RTSO Meclis Üyesi İş Adamı Halil İbrahim YÖRÜK, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Akşam RTSO Seçimleri için yapılan istişare toplantısı hakkında açıklama yaptı .

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi 0dasıBaşkan Adayı Halil İbrahim Yörük açıklamasında şu ifadelere yer verdi;  

Reyhanlı İlçemize Hizmet Etme Sevdası Yolunda, Şehrimizin Kanaat Önderleri, İş İnsanları ve STK Temsilcileri  İle El Ele, Omuz Omuza Reyhanlı Ticaret Ve Sanayi Odasında Eksik Gördüğümüz Hizmetler ve Yapmayı Düşündüğümüz Projelerimizin İstişare Edildiği ve Gurubumuza Katılımda Bulunan Tarım Sektörünü Temsilen: Mehmet Karaca, Çırçır Sektörünü Temsilen Mehmet Çalım , Gıda ve Oto Yedek Parça Sektörünü Temsilen Serkan Sulu Cemmesi, Lojistik ve Ulaşım Sektörünü Temsilen Yılmaz Urfalı, Otomotiv Sektörünü Temsilen Cemil Adalı Beyler Gurubumuza Katılım Yaptı. Kaderimizde Birlikte Yürümekte Nasip Oldu. Rabbim Bizlere Bu Anlamlı Kutsal Hizmet Yolunda Üyelerimize Hakkıyla Hizmet Etmeyi Nasip Etsin, Davetimize İcabet Eden Tüm Dostlarımıza Ayrı Ayrı Teşekkür Ediyorum. Dedi .

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REYHANLI TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI İBRAHİM HALİL YÖRÜKRTSO SEÇİMLERİ İÇİN ŞEFFAF ODA ŞEFFAF YÖNETİM SLOGANIYLA DEĞİŞİM STARTI VERDİ.
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